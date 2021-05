«Involucra a todos»: el presidente de la Asociación de Magistrados habló sobre la escandalosa acusación que recayó sobre Cristina Fernández de Kirchner

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de la Coalición Cívica ARI, Mariana Zuvic, apuntó contra Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado y abogada de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por manifestar que le ofrecieron “un pacto de impunidad”. Al respecto señaló que “de no haber sucedido» la letrada “debería renunciar”.

Peñafort remarcó que “nada le convendría más a Cristina que quedarse callada y aceptar las negociaciones públicas que le ofreció el Poder Judicial cuando empezó este Gobierno” y detalló que se le ofreció “hacer un pacto de impunidad para ella a cambio de que ella hiciera un pacto de impunidad del Poder Judicial”. Ante ello, en diálogo con radio Rivadavia, Zuvic criticó a la funcionaria.

“El Poder Judicial, no da nombres”, señaló Zuvic al iniciar su decargo. Tras ello, remarcó que en primer lugar al ser funcionaria y abogada de la Vicepresidenta debería haberle sugerido “la obligación de denunciar” el hecho. Ante ese marco, la legisladora porteña aclaró que si no la Vicepresidenta “estaría cometiendo el delito de encubrimiento”.

Además, responsabilizó específicamente a Peñafort y remarcó que “en caso de no haber sucedido” la denuncia expuesta “debería renunciar Graciana porque no es menos la acusación que hizo”. También enfatizó que la funcionaria dijo que “le habrían propuesto a la Vicepresidenta un pacto de impunidad a cambio de no investigar casos de lawfare con los jueces”.

Escándalo en Ezeiza

Zuvic también habló de la empresa que realiza los hisopados en el Aeropuerto de Ezeiza a fin de detectar si los pasajeros contrajeron o no coronavirus y la denuncia que realizaron. “Detrás de estas dos personas, hay referentes del Frente de Todos como Guillermo Scarcella, testaferro de Daniel Scioli y extitular de ABSA que tenía vinculación con el juez Canicoba Corral”, concluyó.

