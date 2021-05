La Justicia falló a favor de Cinthia Fernández y va a embargar a Matías Defederico

Buenas noticias para Cinthia Fernández. “Parece ser que su vida dio un vuelco esta mañana. Recibió una noticia porque por fin la justicia le dio la razón”, relató Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, con respecto al juicio que la bailarina ganó contra su ex, Matías Defederico.

Por su parte, Cinthia Fernández dio mayores precisiones al respecto: “No tengo el documento porque me lo pasó mi abogado con una captura de pantalla. Tengo un gran abogado. Quiero decir que el mérito es de Martín Baclini.

Frente a las posibles especulaciones que podrían generarse, la panelista de LAM aclaró: “Yo no estoy en pareja con él, pero ayudó mucho y fue quien me puso a Bernardo Beccar Varela, que es el abogado de él en algunas cuestiones acá. Para mí es el futuro de mis hijas”.

Con respecto al juicio, dio a conocer que la Justicia hizo firme la sentencia de la deuda que Defederico tiene por la cuota de alimentos impaga de sus hijos. “Estoy esperando hace dos años que pague. Desde ahí mantengo mi casa yo. Él me pasa una parte muy mínima que no fue lo que firmamos”, enfatizó Cinthia Fernández.

Por otro lado, relató cuáles serían los pasos a seguir: “La justicia lo va a embargar. Él tiene bienes y me parece que lo más justo, porque podría ir por el auto o prohibirle la salida del país porque tengo mala relación, jamás lo hice. Voy a ir por la casa, que quiero que quede a nombre de mis hijas, que es donde yo vivo. La mitad es de él y la otra mitad es mía”.

Cabe mencionar que Matías Baclini había hablado semanas atrás de este tema en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live: “Yo me separé y me preguntó el abogado que hacer. Y yo le dije que siga con Cinthia, por más que me estaba puteando. Cuidala y dale lo máximo pero yo no me meto”.