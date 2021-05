En Salud, cuando las cosas se hacen mal los resultados son fatales: 23 nuevos muertos en Santa Fe

Hace mucho que venimos diciendo que las cosas en salud están mal hechas, que Perotti no tiene un ministerio competente y que a la ministra le queda grande el cargo. También desde hace tiempo decimos que no puede ser que algunos cargos sean ocupados por amigos o amigas incompetentes y advenedizos, que poco y nada saben de como se maneja una pandemia. Es por ello que ningún número nos tiene que sorprender y seguramente los que tendremos en los próximos días sean peores. Perotti toma los muertos como un número y desconoce que detrás de esa fría cifra hay hombres y mujeres, abuelos, hijos, nietos. No debemos acostumbrarnos al frío y estadistico número de muertos y hay que hacer lo imposible para que esa cifra baje. Lo triste es que sin autoridades competentes, todo se hace casi imposible.

El Ministerio de Salud de Santa Fe reportó este viernes 1.913 nuevos casos de coronavirus registrados en las últimas 24 horas. Además, 23 pacientes fallecieron en la provincia.

Según el reporte diario de la cartera encabezada por Sonia Martorano, hasta la fecha acumulan 286.352 casos de covid y 4.688 fallecidos desde la llegada de la pandemia al territorio.

Entre las localidades de la provincia que más casos de coronavirus registraron en las últimas 24 horas se encuentran Rosario con 661, Santa Fe con 231 y Rafaela con 70. En tanto el departamento La Capital sumó 311 casos este viernes.

Además se informó que son 634 los pacientes internados con covid, de los cuales 348 permanecen en Sala General y 286 en Terapia Intensiva. Por otra parte, 262.381 pacientes ya se recuperaron en la provincia y son 19.283 los casos activos.

Fallecidos

Entre los fallecidos de este viernes se encuentran ocho pacientes (de 71 años, 81 años, 82 años, 84 años, 85 años, 86 años, 89 años y 96 años) con residencia en la localidad de Rosario. Cuatro pacientes (de 62 años, 71 años, 77 años y 87 años) con residencia en la localidad de Venado Tuerto, dos pacientes (de 73 años y 74 años) con residencia en la localidad de Santo Tomé, y dos pacientes (de 68 años y 80 años) con residencia en la localidad de Villa Cañás.

Además entre los fallecidos están un paciente de 41 años con residencia en la localidad de La Sarita, un paciente de 75 años con residencia en la localidad de San Justo. Otro paciente de 76 años con residencia en la localidad de Villa Trinidad, otro de 77 años con residencia en la localidad de Esperanza, otro de 83 años con residencia en la localidad de Granadero Baigorria. Un paciente de 70 años con residencia en la localidad de Carmen y por último un paciente de 46 años con residencia en la localidad de Villa Constitución.

