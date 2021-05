La fuerte replica de un ministro a Carlos Melconian: “Cuando alguien no sabe qué decir habla de populismo”

Daniel Arroyo disparó una fuerte respuesta contra Carlos Melconian luego de que el economista aseguró que el Gobierno tenía la difícil tarea de hacer “populismo sin plata”. El Ministro de Desarrollo Social le respondió: “Yo soy politólogo, estudie mucho sobre el populismo, he sido jurado de tesis, mi teoría es que cuando alguien no sabe que decir habla de populismo en la Argentina y mete ahí cualquier cosa”.

Las críticas del ministro a las declaraciones del expresidente de Banco Nación continuaron y sostuvo: “Los autores que escribieron sobre populismo de verdad se deben estar queriendo pegar un tiro en la cabeza”. Las fuertes declaraciones fueron acompañadas por una descripción elogiosa del Gobierno que es “muy responsable y equilibrado”.

El ministro dialogó con C5N y expresó: “Acá hay un gobierno muy responsable, que propone un equilibrio económico con todos adentro, que quiere derechos y trabajo”. Además, señaló que confía mucho en la sociedad que “no se engancha con títulos fáciles y está tres pasos delante de la política”, en relación con el centro del debate de las elecciones en Madrid que fue la palabra y la idea “libertad”.

Desmintiendo que el debate sobre la libertad, Daniel Arroyo planteó: “En los barrios populares la urgencia es la vida cotidiana, el problema principal es el coronavirus, todos tienen familiares con casos de coronavirus o internados”. También agregó que “la sociedad no se come los amagues y sabe que no es un debate sobre la libertad” y explicó la situación delicada de muchos barrios.

Hacia el final volvió a repasar los nuevos programas por el Gobierno que incluyeron el bono extraordinario a las asignaciones, el REPRO, el aumento del salario mínimo y la ampliación de la tarjeta alimentar anunciada ayer. El ministro marcó que es clave “reducir la brecha digital”, más en este contexto de coronavirus con la presencialidad educativa puesta en discusión.

Con información de www.elintransigente.com