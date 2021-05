Hebe de Bonafini durísima contra Alberto Fernández: “Estoy harta, podrida de siempre lo mismo”

Hebe de Bonafini explotó luego de escuchar los anuncios de Alberto Fernández al señalar que estaba indignada por los anuncios del presidente. “Estoy enojadísima, harta, podrida de siempre el mismo versito del presidente”, disparó la titular de Madres de Plaza de Mayo y fue de los títulos más tranquilos que dejó contra Alberto Fernández.

Aseguró que ya habló “todo lo que tenía que hablar” con el presidente, pero marcó que no fue escuchada en absoluta y que «se la pasó comiendo». “Después de hablar conmigo dijo muchas veces que no pensamos igual, eso demuestra que no va a hacer nunca lo que las madres queremos”, expresó Hebe de Bonafini en el habitual espacio que comparte en el programa La vuelta completa.

Los anuncios de Alberto Fernández fueron el causal de la bronca de Hebe de Bonafini que calificó como “vergonzoso” el anuncio, se preguntó: “¿Las familias con 12 hijos que con qué les van a dar de comer?, ¿los tienen que matar?”. Además, marcó su furia luego de que el presidente agradeciera a quienes pagaron el impuesto extraordinario.

“Debería haberle pedido perdón a la gente, no agradecerle a los que para sacarle dos mangos robaron el país, esa plata la ganaron afanando la salud de los pobres”, señaló Bonafini. También se preguntó si “¿no sabe el presidente lo que es la explotación laboral?” y aseguró que ya esperó demasiado, pero que “hay gente que no tiene para comer ni unas galletitas”.

Subrayó que “Alberto Fernández vive en otro país” y que pretende “poner en boca de él lo que ya sabemos todos acerca de los precios”. Repudió la comparación que realizó con el Papa Francisco afirmando “pobre Francisco” e invitó al presidente a visitar los barrios de emergencia: “Debería animarse a ir a una villa, nunca fue, ahí la gente no come”.

Con información de www.elintransigente.com