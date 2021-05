Corrupción: Félix Crous cree que «el Estado fue muy tonto o los demás muy vivos»

Luego de que se haga público que durante la gestión de Mauricio Macri, el Gobierno pagó por 93 jardines de infantes que nunca se terminaron de construir, el titular de la Oficina Anticorrupción (AFI), Félix Crous, afirmó que podría tratarse de un hecho de corrupción por los elevados precios que se pagó y agregó: «Se puede sospechar de un hecho de corrupción, porque sino el Estado o es muy tonto, o los demás son muy vivos«.

El funcionario comentó: «Esto fue una auditoria que hizo el Ministerio de Educación cuando empezó la gestión del ministro Trotta en el actual gobierno, realizó una exhaustiva auditoria y efectivamente nosotros tomamos esa investigación. Fue un proceso que del primero al último eslabón fue irregular y el último eslabón nunca llegó. De los 3000 jardines se licitaron 200 de los cuales se empezaron a construir 93 y se terminó solo el 10%».

En este sentido, en una entrevista realizada por C5N, contextualizó: «Lo cierto es que la unión transitaria de dos empresas que ganaron la licitación, no tenían capacidad para hacer esa obra, no tenían no los antecedentes ni la capacidad para abordar una obra de semejante magnitud. A lo sumo podía hacer algún reglón del presupuesto de la obra o parcialmente la obra, pero no toda».

Además, añadió que fue una «licitación en bloque», modelo que no es el ideal para un «emprendimiento federal». «Hoy los jardines se están terminando, pero están siendo impulsados por los municipios, las provincias con prestadoras y con concesionarios, para incrementar el número de jugadores y bajar costos, también generando empleos. Son jardines de infantes, no represas», detalló.

Por último, concluyó: «El otro tema es el precio, se ha visto que el precio por metro cuadrado era el precio de venta de una construcción terminada de un barrio residencial medio de la capital federal, no el precio promedio de la construcción en las provincias. Estas dos irregularidades son groseras para empezar a hablar. Las reglas de una licitación es que gane el que ofrece iguales condiciones y el costo menor. Se trata de un rubro, el de la construcción, donde hay competencia en el mercado y no hay monopolios».

