Las 14 escenas contra Claudia Villafañe que Maradona pidió incluir en su serie

La serie sobre la vida de Diego Armando Maradona sin dudas genera mucha expectativa y se espera con mucha ansiedad por su estreno. La producción comenzó en 2019 y aunque originalmente se pensaba para noviembre del 2021, lo cierto es que podría llegar antes.

Tras el fallecimiento de Maradona a fines de noviembre del 2020, Sueño Bendito toma aún más relevancia, ya sea por la nostalgia que genera revivir la vida del ídolo o por la curiosidad que da conocer el enfoque que se le dio a la producción para contar su biografía.

Lo cierto es que antes de comenzar la producción, Diego revisó los guiones y pidió específicamente que se incluyan 14 escenas sobre Claudia Villafañe. Teniendo en cuenta el contexto actual, es difícil saber cuántas de estas exigencias fueron puestas realmente por el ex futbolista y cuántas tuvieron que ver con su entorno.

En primer lugar se solicitó que estuvieran presentes las presuntas infidelidades de Claudia, especialmente su relación con Jorge Taiana. Junto con esto, también se le dio importancia a la defraudación de la ganadora de Masterchef Celebrity en Miami que comenzó en el 2000 y por lo que ambos tenían juicios en pie.

En línea con esto, se incluyó el momento en el que Maradona tuvo que firmar un testamento favoreciendo a Dalma y Gianinna mientras se encontraba en grave estado de salud y el supuesto poder que tenía Claudia tanto sobre la administración de sus bienes y también sobre pertenencias físicas y recuerdos de competiciones. La situación de la administración de bienes también se vería reflejada durante dos internaciones de Diego.

Por otro lado, se pidió que esté presente la negativa de Villafañe de vender objetos de valor cuando Maradona estaba en mal estado económico y el dato de que el padre de Claudia fue quien introdujo al ídolo en el consumo de cocaína.

El listado se completa con: su ex pareja no recibiendo notificaciones judiciales, amenazas al querer contactarse con su hija Jana, no pagar la obra social de los padres de Diego con el dinero que era enviado con ese fin, la deuda con el fisco italiano, la retención del dinero que hacía Claudia por contratos lucrando con la figura del astro y la utilización de Dalma y Gianinna para movimientos de dinero turbio.

Aunque con la información que se conoce ahora casi todos parecen pedidos hechos por el entorno de Diego durante sus últimos meses, resta saber cuantas de estas solicitudes serán incluidas en la serie.