El desesperado pedido de Brian Lanzelotta por una vacuna para su hermano: “Si se contagia no vuelve”

Brian Lanzelotta hizo un fuerte descargo en su cuenta de Twitter refiriéndose a su hermano Carlitos que se encuentra internado en el Hospital Fernández, a raíz de una discapacidad quedando expuesto a un alto nivel de riesgo de contraer Covid-19.

“Se afanan vacunas pero yo tengo a mi hermano discapacitado sin vacunar internado en el Fernández con el riesgo de contagiarse, esto es Argentina”, escribió el cantante indignado al enterarse sobre el festejo de cumpleaños de 15 de la hija del concejal Luis Correa de Alderetes.

“Los políticos se nos cagan de risa en la cara pero nosotros a las 8 tenemos que estar metidos adentro sin poder laburar para ganarnos el mango, esto es Argentina”, agregó Brian Lanzelotta.

El cantante explicó que fue lo que lo impulsó a lanzar sus bocanadas en la aplicación del pajarito: “Justo veo un fin de semana donde un político está festejando el cumpleaños de 15 a su hija con 400 invitados y me indigné, porque dije no puede ser”.

Al ser invitado a Los ángeles de la mañana tras sus twitts, Brian Lanzelotta habló sobre la lucha de su hermano y drama familiar respecto a esta situación. “Yo no estoy pidiendo una vacuna para mí, estoy pidiendo una vacuna para mi hermano que es discapacitado y que tiene un solo pulmón”, expresó indignado.

Carlitos se encuentra internado en el Hospital Fernández, que está repleto de casos por coronavirus. Fue operado hace dos años en ese lugar, por lo que tiene que concurrir si ó si por tener a todos sus médicos ahí. El estar en constante contacto con el Covid-19, podría poner en riesgo su vida.

“Él ahí está muy expuesto. Mi hermano en el Hospital Fernández está en la boca del lobo. Tiene un solo pulmón. Mi hermano se me contagia y no vuelve a mi casa, es así”, añadió el cantante.