Coronavirus en Argentina: en las últimas 3 semanas, se duplicó el promedio de muertes diarias

El escenario más temido en medio de una pandemia implica tener que elegir a quien asignarle una cama de cuidados intensivos, y el inevitable aumento de muertes por COVID-19 ante la saturación del sistema de salud. La acumulación de fallecidos - no solo de contagios - fue y es el parámetro mirado con especial preocupación por las autoridades nacionales y locales para activar todas las alertas sanitarias.

Y este indicador sigue en rojo. En las últimas 3 semanas, el promedio de nuevas muertes diarias se duplicó. El 21 de abril, eran 220 en promedio cada 24 horas, mientras que ayer fueron 445, lo que significa un aumento del 102%. Así surge del análisis que hizo la Unidad de Datos de Infobae de los reportes diarios del Ministerio de Salud de Nación en las últimas tres semanas. Se toma el promedio de fallecimientos informados cada 24 horas en la semana para evitar los “saltos” en los números por retrasos en la carga.

Las autoridades sanitarias interpretan esa suba en los decesos como una consecuencia del pico de casos alcanzado a mediados de abril, ya que pasan entre dos y tres semanas desde que un paciente con un cuadro de coronavirus se agrava, hasta el deceso. En esta segunda ola, en promedio, la estadía en terapia se extiende entre 15 y 20 días ya que los afectados son más jóvenes que en la primera ola del año pasado.

En las últimas dos semanas, los casos diarios muestran una ligera baja, con valores altos pero amesetados, en el orden de los 20.526 contagios promedio cada 24 horas para los últimos 7 días. Pareciera haber quedado atrás, al menos hasta ahora y a medida que avanza de a poco la vacunación, el récord de 29.472 en 24 horas informados el 16 de abril.

La ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional se mantiene relativamente estable, en el orden del 69% a la fecha, para todas las patologías, considerando sector público y privado.

Qué pasó en PBA y CABA

En la Provincia de Buenos Aires, el aumento en los decesos fue del 96%, ligeramente menor a la media nacional. Hace tres semanas, el promedio de nuevos muertos diarios en PBA era de 119 fallecimientos. Al 11 de mayo, escaló a 233.

Desde la cartera sanitaria bonaerense explicaron a Infobae que “los fallecimientos se dan entre 20 y 25 días después del contagio, o sea que ahora recién empiezan los del peor momento de la segunda ola”. Sin embargo, sostuvieron que los índices de mortalidad “son bajos”. Según los datos oficiales de la Provincia que enviaron a este medio, este indicador en PBA es de 1.920 fallecidos por millón de habitantes, mientras que en el Área Metropolitana (AMBA) es de 2.004 muertos sobre esa base poblacional. “Tenemos menos mortalidad que CABA”, advirtieron. En la Ciudad de Buenos Aires, este indicador era, con los últimos datos de ayer del Ministerio de Salud de Nación, de 2.683.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, la suba de los nuevos muertos diarios en las últimas tres semanas fue del 92%. El 21 de abril el promedio de fallecidos cada 24 horas era de 24, según los reportes de la cartera sanitaria nacional, en tanto que ayer fue de 46.

Según explicaron desde la cartera que conduce Fernán Quirós, “en realidad lo que ocurre en esta pandemia es que se dan tres curvas con unos 10-15 días de diferencia entre ellas. Primero viene la curva de casos, luego la curva de ocupación de camas y luego la de fallecidos, por una cuestión de temporalidad de los hechos”.

“El que se enferma no usa una cama de terapia inmediatamente; pasan varios días si su cuadro se complica. Y tampoco fallece enseguida. Por eso hay una suerte de desfase en los números entre la baja de casos que comenzó en abril, y los muertos. En las olas anteriores pasó lo mismo”, agregaron desde el Ministerio de Salud de la Ciudad

“Prevemos que la cantidad de muertos también descienda, si no se vuelven a disparar los contagios”, estimaron. Según los números que manejan en la cartera porteña, si se toma la fecha de fallecimiento - no de reporte-, el aumento para el mismo período no fue tan pronunciado, ya que arrancaban el 21 de abril con un promedio diario real de fallecidos más alto. La letalidad en la Ciudad es de 2,25 fallecidos sobre cada 100 infectados detectados, similar a la media nacional.

La situación en el resto del país

En el total del resto de las provincias, sin contar los decesos en PBA y CABA, los nuevos muertos diarios promedio aumentaron aún más que la media nacional, que en PBA y que en CABA: un 116%, siempre según los datos de los reportes vespertinos del Ministerio de Salud de la Nación.

El 21 de abril la cifra era de 77 decesos promedio cada 24 horas informados por la cartera sanitaria. Ayer, según el último parte oficial, sin contar los fallecimientos en territorio bonaerense y porteño, habían ascendido a 166 decesos promedio por día en el resto del país.

Infobae quiso conocer cuál es la lectura del Ministerio de Salud de la Nación respecto de este incremento en los decesos por COVID-19 en nuestro país, pero si bien contactó reiteradas veces ayer a la vocera de la cartera a cargo de Carla Vizzotti, no respondió la consulta.

Distorsiones por distinto ritmo de carga

Si se considera los muertos acumulados, la provincia de Buenos Aires concentra el 52% de los 68.311 fallecidos por COVID-19 de todo el país acumulados hasta ayer. El distrito suma 35.235 muertos desde que comenzó la pandemia.

Pero si se analizan los muertos en las últimas 3 semanas, este porcentaje mostró aumentos diarios considerables en relación al total de decesos en el país.

Hay jornadas en las que el 80% de los muertos informados fueron residentes en el territorio bonaerense, si se analizan los datos por fecha de reporte del Ministerio de Salud de Nación.

El domingo 25 de abril se informaron 170 muertos de los cuales el 81% (138), eran de PBA. Esta proporción no solo se da los fines de semana: el viernes 23 de abril de los 557 muertos totales, el 71% (393) eran de PBA. En mayo ocurrió algo similar: el viernes 7, de los 611 fallecidos, 363, o sea el 60%, eran de PBA. Y del parte de ayer, sobre 490 fallecidos totales, 248 corresponden a la provincia de Buenos Aires, el 51%.

Desde la cartera sanitaria a cargo de Daniel Gollán afirmaron que esto obedece a que “la Provincia carga en tiempo real los fallecimientos, mientras que otras provincias lo hacen con mucho atraso”. Y afirmaron: “No detectamos un aumento particular en la Provincia en relación a otros distritos”.

El distrito gobernador por Axel Kicillof tiene una letalidad de 2,5% fallecidos por cada 100.000 habitantes, apenas por encima del promedio del país de 2,14%. Este indicador se mantuvo estable a nivel nacional durante toda la pandemia.

Del total de muertos acumulados por COVID-19 en todo el país, el 12% - 8.261- son residentes en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de la Nación.

Pero cada día hay variaciones: el 2 de mayo, CABA llegó a concentrar el 24% de los decesos totales totales: 38 de los 156 reportados por la cartera sanitaria nacional ese domingo, cuando la carga de datos suele ser inferior que en la semana. Al día de ayer, de los 490 informados en el parte sanitario, 58 tenían domicilio en el territorio porteño, el 12% del total.

Cómo se procesó la información

La Unidad de datos de Infobae lleva un registro diarios de los datos proporcionados diariamente por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Sala de Situación. La carga diaria de nuevos muertos por provincia permite calcular los promedios de los últimos 7 días (media móvil), para cada jurisdicción.

