En medio de la puja por el precio de los alimentos, la UIA designó como presidente a Funes de Rioja: “Somos gente de propuesta, no de protesta”

Tras una reunión de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), se determinó que se presentara un solo candidato para ejercer la nueva presidencia de la entidad fabril y en consecuencia, Daniel Funes de Rioja se convertirá en el nuevo mandatario, mientras que Miguel Ángel Rodríguez, titular de Sinteplast, tendrá el cargo de secretario.

Fuentes de la entidad fabril confirmaron a Infobae que el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), finalmente se transformará en el nuevo titular. La designación se da en un momento de fuerte puja entre el Gobierno y las alimenticias por el precio de los alimentos y la inflación.

Sin embargo, Funes de Rioja es visto como un representante empresarial de dialogo. A fines de la semana pasada, sin ir más lejos, participó junto a Alberto Fernández y buena parte del gabinete nacional, de los anuncios oficiales de aumento de los valores de la Tarjeta Alimentar, como integrante de la Mesa del Hambre.

El abogado empresarial de amplia trayectoria asumirá su cargo el mes que viene en reemplazo de Miguel Acevedo, de AGD, quien estuvo al frente de la entidad fabril en los últimos cuatro años.

“Con Miguel (Rodríguez) establecimos la bases de la unidad y lo importante es que buscamos asumir este tramo de responsabilidad de dos años con una idea productivista y federal, con apoyo a la iniciativa privada para el crecimiento y la generación de empleo de calidad. Vamos a trabaja para proponer a las regiones y sectores un ejercicio conjunto para definir propuestas y prioridades para un desarrollo sustentable”, destacó Funes en un breve diálogo con Infobae.

“Desde Copal estamos en diálogo buscando una salida al control de precios, pero apoyamos el acuerdo por una canasta de 100 productos que busca generar el Gobierno. Estamos trabajando en eso: queremos una mayor presencia pyme en los stocks. No queremos confrontar, queremos proponer. Somos gente de propuesta, no de protesta. Claro que tenemos posiciones y las sostenemos, pero no hacemos política partidaria, sino industrial. El foco de la gestión serán las pymes, las que más sufren esta crisis”, reiteró.

La UIA destacó en un comunicado que la próxima gestión “se caracterizará por un trabajo de equipo”. “Miguel Rodríguez manifestó que seguirá trabajando para fortalecer la representación sectorial y regional, así como la integración entre grandes y pequeñas empresas”, aseguraron desde la entidad.

“Funes hace muchos años que está. Tiene una gran trayectoria internacional y él esperaba llegar a este puesto luego de tanto tiempo”, destacó un colega de la junta directiva de la institución. “Es verdad que hoy están en medio de un conflicto, pero es puntual. Se buscó un equilibrio: alguien con rol, pero equilibrado. El planteo original era que un representante de Techint iba a integrar esa lista y ocupar el lugar del secretario. En rigor, la pulseada se dio más por la secretaria, que es un cargo relevante. Ahí está el equilibrio que se logró con esta designación. En un contexto agrietado por todos lados encontramos equilibrio: costó, pero se logró. Se pueden logar fórmulas de consenso”, destacó la fuente que pidió off the record.

“Daniel va a tener que representarnos a todos y por eso se lo eligió. Ahora hay que ver el resto: 24 integrantes del comité ejecutivo y la junta directiva, 72 personas más. Hay mucho para armar”, expresó otro delos integrantes.

Sin dudas, un punto en discusión es la agende de diversidad y la integración de más mujeres a la Junta Directa y al Comité Ejecutivo de la UIA. Hoy, la única integrante de este último es Carolina Castro.

De 75 años, Funes de Rioja estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y es abogado. Fue profesor de Derecho Constitucional en la UBA y la UCA. Entre varios cargos, presidió el Cicyp en el país y la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico de la OEA y fue miembro del Consejo de Administración de la OIT y presidente de la Conferencia Internacional del Trabajo. También Chair of the Business 20 del G20 Argentina en 2018. Fue distinguido por los Gobiernos de Francia, Chile, Colombia y Nueva Zelanda.

