Dura respuesta de la oposición a Carlos Zannini por defender el vacunatorio VIP: “Para él, la vida de algunos argentinos vale más que la de otros”

Las recientes declaraciones del procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, quien justificó haberse vacunado contra el coronavirus junto a su mujer como “personal de salud”, generó un fuerte repudio por parte de la oposición, que calificó al episodio como “una vergüenza”.

En la noche del martes, el funcionario de estrecho vínculo con Cristina Kirchner aseguró que su único arrepentimiento es “no haberse sacado una foto” y planteó una polémica interpretación sobre lo que ocurrió con otro de los supuestos “vacunados VIP”, el periodista Horacio Verbitsky.

En una entrevista con el periodista Alejandro Bercovich, en C5N, Zannini dijo que no se arrepiente “porque estaba en las condiciones legales” para poder inmunizarse. “No violamos ninguna norma. Se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en aquel momento”, se justificó. Su esposa, que no es personal de salud ni paciente de riesgo, también fue inoculada.

Ante esta postura, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, lamentó que el Procurador “no tenga vergüenza” y se preguntó “hasta dónde piensan llegar”.

“Las expresiones de Zannini justificando vacunatorios VIP son una vergüenza. La memoria de los 68.000 argentinos muertos en la pandemia, y de los 20.000 que murieron desde que empezaron a vacunar, no merece semejante afrenta”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

En la misma línea, la diputada Graciela Ocaña planteó que para Zannini “la vida de algunos argentinos vale más que la de otros”. Y agregó: “No siente vergüenza ni arrepentimiento por haberse vacunado de forma irregular en condición de personal de salud”.

Por su parte, el diputado Fernando Iglesias ironizó: “Pero no son psicópatas, eh. Esas son cosas que dice el extremista de Iglesias. Repudiemos al gorila”.

Durante la entrevista, Zannini dijo que sí se arrepentía de “darle la oportunidad” a la oposición para que critique al Gobierno. También recordó que le dijo a Horacio Verbitsky que estaba “equivocado”. “No tenés que actuar con culpa porque vos tenés derecho a eso, sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad”, le manifestó al periodista luego del escándalo por la “vacunación VIP”.

El dirigente del Frente de Izquierda y legislador porteño Gabriel Solano señaló que los funcionarios que se vacunaron antes de tiempo “se sienten parte de una aristocracia” y creen que cumplen “una función social superior a la de un chofer de colectivos, un docente o un repositor de un supermercado”.

“Zannini cometió un delito, se anotó como personal de salud, falsificando un instrumento público para ser vacunado. Dijo que ‘estaba en las condiciones legales’. Que le agregue una i, condiciones ilegales”, dijo el diputado Luis Petri.

A su turno, el diputado Waldo Wolff agregó: “Te explica porque él y Verbitsky tienen derecho a vivir por encima de los 67.821 Argentinos que murieron y eran menos importantes que ellos”.

“Confiesan pertenecer a una casta privilegiada que como tal tiene ‘el derecho’ de apropiarse del Estado y las vacunas. Son amorales, exentos de culpa y remordimiento. Por lo tanto no hay valor alguno en sus dichos, sino responsabilidad penal y condena histórica en los hechos”, dijo la diputada Mariana Zuvic.

Con información de www.infobae.com