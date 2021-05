El reencuentro de “Friends” ya tiene tráiler y fecha de estreno (y es en pocos días)

Sí, el reencuentro más esperado de la televisión ya tiene fecha de estreno y los protagonistas fueron los encargados de comunicarlo. El 27 de mayo Rachel, Monica, Chandler, Phoebe, Ross y Joey vuelven a la pantalla chica en Friends, The Reunion.

Friends regresa en HBO Max y así lo anunciaban los personajes en sus redes. “Es oficial. No podríamos estar más emocionados”, escribió Jennifer Aniston (Rachel Green) en su cuenta de Instagram junto al vídeo de la vuelta.

En el adelanto podemos verlos a los seis amigos caminando de espaldas con la canción en versión acústica del show. En menos de 3 horas la publicación ya superó los 2,5 millones de likes y cuenta con más de 8 millones de reproducciones. Sin duda, será el estreno del año.

Además de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry y David Schwimmer, Friends contará con otros personajes que también vimos en temporadas pasadas como Tom Sleeck (Richard) y Maggie Wheeler (Janice).

Otra excusa para no perderse la transmisión es que serán partícipes del reencuentro varios invitados famosos, como el exfutbolista británico David Beckham, el actor de Games of Thrones, Kit Harington y cantantes entre los que se encuentran Justin Bieber, Lady Gaga y la banda de K-Pop BTS.

La serie fue una de las más populares de la década de los noventa con 10 temporadas. El último capítulo fue emitido en mayo de 2004. Sin embargo, sus fans nunca los olvidaron y las plataformas de streaming los volvieron a convertir los programas más vistos en el mundo.

Las grabaciones de Friends, The Reunion estaban previstas hace más de un año, pero debido a la pandemia por coronavirus tuvieron postergarlo en reiteradas ocasiones. Finalmente, el rodaje comenzó a principios de este año.

Un dato curioso es que el reencuentro se grabó sin guión y fue dirigido por Ben Winston con los creadores de la serie, Marta Kauffman y David Crane, como los productores ejecutivos junto a Kevin S. Bright, quien fue también productor de la serie.