Vuelve “Pasión de gavilanes”: cómo será la segunda temporada

El último capítulo de “Pasión de gavilanes” se emitió hace 17 años, sin embargo, los fanáticos siempre se encargaron de mantener vigente el éxito de la telenovela. Ahora, Telemundo se prepara lanzar la segunda temporada de la ficción de Julio Jiménez que recorrió las pantallas de todo el mundo.

Según la revista People en español, la nueva historia contará qué sucedió con los hermanos Reyes y las Elizondo a 20 del final. Recordemos que el último capítulo de “Pasión de gavilanes” nos sorpendió con Franco y Sarita celebrando su amor frente al altar.

“Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia”, informó Telemundo.

Por el momento, no trascendió quiénes de los protagonistas originales van a ser parte de esta segunda temporada, lo cierto es que la mayoría siempre se mostró muy entusiasmada con esta posibilidad.

Paola Rey (Jimena Elizondo en la novela), se mostró muy predispuesta el año pasado a volver a grabar: “Me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción”. “Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello”, dijo en su momento Natasha Klauss (Sara Elizondo).

Sin embargo, hay una persona que no quiere saber nada con ser parte del elenco nuevamente. Se trata del argentino Michel Brown (Franco Reyes). “Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”, confesó en octubre en Fórmula TV.