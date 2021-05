“¿Cómo puede ser?”: el titular de la CGT apuntó contra el campo por la inflación

El secretario general de la CGT habló este viernes y disparó directo contra el campo por los altos índices de inflación que se registraron desde que comenzó el año. Héctor Daer, molesto por los aumentos de los alimentos, se preguntó: “¿Cómo puede ser que el sector ganadero haya trasladado el precio de cortes que no son exportables a la mesa de los argentinos?”.

Al aire de Radio Con Vos, Daer manifestó que desde la central obrera apostaron “a una baja de la inflación” mientras el Gobierno buscaba reacomodar la macroeconomía. “Intentamos encontrar caminos que bajen la inflación, porque termina afectando muchísimo a los salarios e ingresos fijos como jubilaciones, salarios, planes sociales, etc”, destacó el secretario general.

Héctor Daer le pidió mayor rigurosidad al Gobierno de la Nación en la toma de medidas: “todavía se sigue discutiendo si se aplican controles de precios exigentes o se hace una cosa a media agua intentando que los empresarios comprendan que deben tener un rol social”. Si bien observó con buenos ojos los aumentos a los planes alimentarios anunciados, aseguró que serán insuficientes.

“Hay un sector claramente que tiene que tomar otro rumbo para su esquema económico. No se puede llevar y corregir al precio internacional la mesa de los argentinos, tenemos salarios en pesos y no tenemos acompañamientos en esos sentidos. Hay bienes que no son exportables y también se producen aumentos”, afirmó Héctor Daer, muy enojado con el campo.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo respaldó a Alberto Fernández y a Martín Guzmán. “El ministro de Economía está participando hoy conjuntamente de una gira que tuvo a la vista de todos efectos totalmente positivos, fue elegido por el presidente que es quién tiene la autoridad democrática y política de nuestro país”, señaló Daer.

Con información de www.elintransigente.com