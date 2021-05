Santa Fe sigue al rojo vivo: 2.185 casos nuevos, al borde de los 300.000 y cada día muere gente más joven

Cada día más gente joven se muere y el Gobernador Perotti no entiende que la única solución es exigir que vengan más vacunas a la provincia y eso se hace levantando la voz y no teniendo miedo que la señora lo rete, esa es la clave, no hay otra.

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó este viernes la detección de 2.185 casos de coronavirus y 27 muertes en las últimas 24 horas. Con estas cifras, la provincia suma 299.083 contagios desde la llegada de la pandemia. En tanto, el número de fallecidos ascendió a 4.819. Entre los decesos reportados hoy se encuentran tres personas menores de 32 años.



La cartera provincial reportó 656 casos en Rosario, 205 en Santa Fe, 88 en Rafaela, 52 en Santo Tomé, 39 en Esperanza, 29 en Sunchales y 25 en Sauce Viejo, entre otras localidades. Con estos registros, la provincia quedó al borde de los 300.000 contagios en total.

Además, en 24 horas murieron 27 enfermos de covid. Siete pacientes (28 años, 68 años, 72 años, 73 años, 80 años, 81 años y 88 años) con residencia en Rosario; cuatro pacientes (50 años, 58 años, 64 años y 65 años) con residencia en Santa Fe; dos pacientes (31 años y 79 años) con residencia en Villa Cañas; un paciente (83 años) con residencia en la localidad de Casas; un paciente (65 años) con residencia en la localidad de Villa Constitución; un paciente (76 años) con residencia en la localidad de Sancti Spiritu; un paciente (32 años) con residencia en Melincué; un paciente (75 años) con residencia en Venado Tuerto; un paciente (84 años) con residencia en la localidad de Funes; un paciente (68 años) con residencia en Cañada de Gómez; un paciente (74 años) con residencia en Humberto Primo; un paciente (74 años) con residencia en Cañada Rosquín; un paciente (61 años) con residencia en Gálvez, un paciente (83 años) con residencia en Sa Pereyra, un paciente (93 años) con residencia en la localidad de Felicia; un paciente (82 años) con residencia en la localidad de Pilar y un paciente (86 años) con residencia en Esperanza.

Hasta la fecha se registran un total de 4.819 fallecidos en la provincia.

Por otro lado, son 322 los pacientes covid que se encuentran internados en sala general, mientras que hay otros 291 en terapia intensiva con respirador y 31 sin asistencia mecánica respiratoria.

Siete de cada diez internados con respirador no se recuperan

La segunda ola del coronavirus tiene al sistema de salud de Santa Fe al límite. Esto preocupa a las autoridades sanitarias de la provincia que siguen día a día la evolución de la pandemia.

Jorge Prieto, secretario de Salud del Ministerio, describió esta realidad en Aire de Santa Fe. Dijo que hoy hay una alta circulación del virus y de sus variantes que aumentaron la contagiosidad, impactando en una alta letalidad. Reiteró el pedido de conciencia a la población y "solidaridad" con el personal de salud que está trabajando a destajo.

"Siete de cada diez internados en asistencia respiratoria mecánica no se recupera. Estamos teniendo una alta tasa de mortalidad en personas jóvenes. Eso nos tiene que preocupar. Estudios de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dice que de los internados, el 92% no está vacunado y el resto ha recibido 1 dosis y otros 2, porque ninguna vacuna inmunidad de 100%. América, en los últimos 10 días, representa el 40% de las personas fallecidas. Son cosas que se tienen que grabar en la retina, tal vez no podamos asumir lo que estamos viviendo", describió el funcionario.

Con información de Aire de Santa Fe