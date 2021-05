Bullrich justificó a Macri: "Sostuvo su palabra, no se vacunó en la Argentina"

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó la decisión del expresidente Mauricio Macri de aplicarse la vacuna contra el Covid-19 en la ciudad de Miami y afirmó que "sostuvo su palabra, no se vacunó en la Argentina".

"Macri sostuvo su palabra, no se vacunó en la Argentina", declaró, aunque admitió que "quizás no debería haber escrito ese tuit".

El líder del PRO había dicho en febrero que no iba a inocularse "hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido", pero aprovechó un viaje a Estados Unidos para recibir la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson.

"Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar", escribió después.

Por otro lado, Bullrich sostuvo que "a esta altura deberíamos entre un 25% y un 40% de la población vacunada, y con dos dósis no llegamos ni al 3%. La lentitud de la vacunación en Argentina hace que arrastremos cada vez más problemas".

Y cuestionó la afirmación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien dijo que "hay dirigentes que están pensando en las elecciones mientras otros piensan en cómo cuidar vidas". "¿Qué es estar en clave electoral? Al oficialismo que dice que estamos pensando en clave electoral, le decimos que si estuvieran pensando en la salud tendríamos a la mayoría de la población vacunada", cuestionó Bullrich.

"Decir que la oposición está en clave electoral es querer callar críticas, y conmigo no lo van a lograr. Nosotros estamos en modo 'defensa de la gente'", agregó en diálogo con CNN Radio.

Respecto a las elecciones, aseguró que "hasta ahora nuestra fuerza política está volcada en atender las necesidades de la sociedad y ya llegará el tiempo de las candidaturas", pero anticipó que "Juntos por el Cambio tiene que ir a las elecciones con su mejor selección: no todos son números 9. Yo claramente me veo como un titular".

