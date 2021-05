Guillermo Moreno: “El problema del gobierno es la cabeza, el presidente no es apto y la economía va al fracaso”

Carlos Melconian, uno de los economistas más escuchados, lo elogió con cierta ironía cuando dijo que “se extraña el 25% anual de inflación de Moreno, con él la economía fluía”, y el ex secretario de Comercio reapareció, fiel a su estilo.

En una entrevista en el programa “Digamos todo”, por CNN radio, Moreno calificó a Melconian de “economista callejero” que incurrió en un contrasentido al afirmar que la economía crecía con 25% de inflación.

“Fluir significa crecer, y es imposible que haya crecimiento con 25% de inflación. Está demostrado en la disciplina. Queda claro que la economía crecía y que la inflación no era del 25%. Tuvo que pasar fue el tiempo para que emergiera la verdad. Melconian tiene formación callejera de la economía, no tiene formación académica”, señaló. También destacó su condición de hincha de Racing, un segundo atributo que consideró positivo, mientras que de Axel Kicillof, dijo, no podría señalar ninguno.

Lo más picante fueron sus definiciones sobre Alberto Fernández, la política económica, su predicción de que el Frente de Todos perderá las próximas elecciones, su crítica a los “progresistas” y “militantes del déficit fiscal”, como Kicillof y Mercedes Marcó del Pont y la calificación de “horrible” a la Cristina Kirchner de su segunda gestión, que confió la economía al hoy gobernador bonaerense. “Ahí empezó la decadencia, de la que todavía no podemos salir”, enfatizó.

Calle y no calle

Así como reconoció “calle” a Melconian, Moreno dijo expresamente que no la tenían Kicillof, Martín Lousteau y Martín Guzmán. De la actual situación económica dijo que “es obvio que no está creciendo; “lo único es que está recuperando cierta movilidad que tenía antes de la pandemia. Cuando tenés más gente trabajando, alguna recuperación. ¿Pero dónde está la tasa de inversión?”, se preguntó.

Moreno insistió en negarle a Alberto Fernández la condición de peronista. “Nosotros encontramos un país absolutamente deshecho, después del gobierno de la Alianza, muy similar al actual gobierno -cuando digo nosotros digo Duhalde, Kirchner- y lo pusimos a crecer a tasas chinas. Y está demostrado que eso no se puede hacer con 25% de inflación, porque no podés hacer cálculos, hacer previsiones, tener plan de negocios”.

En un tono entre confrontativo y jocoso, Moreno ofreció las siguientes definiciones:

-Sobre Alberto Fernández.

El problema del gobierno es la cabeza. El presidente no es apto. Acá la cabeza que no sirve es la de Alberto Fernández. No es una persona apta para el lugar donde está. Las políticas de Seguridad, Relaciones Internacionales RII y Economía van al fracaso, porque es donde el presidente tiene que mostrar su aptitud.

-¿Se equivocó Cristina al elegirlo?

-No hay ninguna duda Lo dije el primer día: eligió al peor. Lo dije hace dos años. No había otro peor para elegir, no había.

-¿Podría bajar la inflación?

-Lógico que hay una fórmula para hacerlo, pero no con este presidente. Esto no depende de un secretario de Estado. Mientras el gobierno funcione como funciona y no se haga lo que hay que hacer, no es posible.

-La política económica del peronismo

-El último gobierno peronista lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue gastar menos de lo que recaudaba: técnicamente, superávit fiscal primario, para tener sobrante en pesos que te permita ahorrar los intereses de la deuda. El complemento es venderle al mundo más de lo que le comprás, para que te sobren los dólares. Porque el mundo no te acepta pesos, no sos EEUU, que te aceptan la moneda que imprimís. Y los dólares los calzás con los pesos que sobran de tu admistración corriente de la cosa pública. Es lo que hizo Duhalde, continuó y profundizó Kirchner y siguió Cristina en su primer gobierno.

-Kicillof, Marcó del Pont y los “militantes del déficit fiscal”.

-Cuando desde el sector público gastás menos de lo que recaudás, la economía no crece porque la locomotora sea el Estado, como piensa Kicillof y ese grupito de progresistas. En el año 2003, cuando yo era secretario de comunicaciones, Marcó del Pont, la actual recaudadora, me vino a explicar que no maximizábamos el crecimiento de la economía porque teníamos superávit fiscal. Marcó del Pont tiene esa manera de ver la vida, es una militante del déficit fiscal. Cuando los militantes del déficit, ergo progresistas, con Kicillof a la cabeza, se hicieron cargo del gobierno empezó la decadencia, que no terminó hasta hoy. La cabeza de los progresistas es lo que está mal. ¿La que está bien, la de Melconian? No. La del peronismo.

-¿Cuál Cristina?

-La Cristina de la década ganada, no hay duda. La Cristina de Kicillof, horrible. Si no hablamos de verdad, no tenemos solución. No hay que andar con medias tintas. Melconian tiene que ponerse contento porque digo que tiene 2 atributos: economista callejero e hincha de Racing. Kicillof capaz que no tiene ni uno.

-Las próximas elecciones

-En la Provincia de Buenos Aires se define la elección. El Frente de Todos pierde las elecciones. La duda es si vuelve el fracaso de Cambiemos o vuelve la esperanza peronista. Con una fórmula que le diga a lo votantes, “siempre que llovió paró”.

