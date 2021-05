María Eugenia Vidal, la candidata de doble filo: la llave para ganar las elecciones o terminar de explotar la interna opositora

Con la presentación de su libro y mayor exposición mediática, la reaparición de exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal impactó de lleno en la interna del PRO. Su vuelta a los primeros planos sumó una nueva figura de liderazgo puertas adentro y despertó un dolor de cabeza en el ala dura del macrismo ante la posibilidad de que la exfuncionaria plante escollos para la candidatura de Patricia Bullrich.

Si bien la puja puertas adentro se viene armando desde que dejaron el poder en 2015, la exmandataria provincial apeló al silencio y el trabajo en segundo plano desde que dejó la Gobernación, por lo que este aumento de exposición incita a pensar en que el objetivo de «la leona» es claro: lanzarse de candidata en las próximas elecciones. Aunque desde la oposición lo niegan e insisten en que la cabeza «está en la pandemia», en las últimas horas hubo reuniones claves.

Por un lado, Vidal mantuvo un encuentro con Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió donde conversaron sobre la pandemia y las modificaciones en el calendario electoral, aunque -según manifestaron- no se ahondó en candidaturas. En la vereda opuesta el expresidente Mauricio Macri se reunió con la titular del PRO, Patricia Bullrich, y referentes de Salta. Moderados vs duros; halcones vs palomas; Macri vs Larreta, una sola disputa y múltiples títulos.

A pesar de las discrepancias internas, ambas partes coinciden en un punto: es el momento justo para ir en búsqueda del poder en medio del flaqueo de Alberto Fernández acorralado por la inestabilidad económica y la coyuntura pandémica. Desde la oposición relatan que la principal preocupación de la opinión pública, según las encuestas, es la pérdida salarial frente a la inflación por lo que impulsa la pérdida de voto del oficialismo.

Candidatos positivos

«Hoy la mayoría de las encuestas que uno ve te dicen que 7 de cada 10 argentinos no quieren votar de ninguna manera al Frente de Todos en las próximas elecciones. Este número se repite en la Provincia de Buenos Aires, que es donde se va a dar la madre de las batallas», indicó a NA un importante analista político, aunque al mismo tiempo subrayó: «La oposición debería estar contenta si no fuera porque tiene serios problemas para organizar la oferta electoral».

Según las mediciones, tanto Vidal como Larreta son dos de los pocos funcionarios con números favorables de cara a los próximos comicios. Frente a estas cifras ronda el optimismo en la oposición pero, en caso de no apelar a una estrategia correcta, podrían a echar a perder las cartas favorables. Es que si bien el escenario clave a disputar es la Provincia, la exgobernadora no piensa en retronar a la batalla bonaerense y pretende volver a su primer amor, la Ciudad de Buenos Aires.

La advertencia de Macri

Por lo tanto, a pesar de que Vidal reúne todas las condiciones para imponerse y que gran parte del arco opositor la ven como la «candidata natural», deberán apuntar a otros nombres de menor peso que podrían bajar las posibilidad de triunfo. Con la mira puesta en CABA, Vidal apuntaría entonces a medir fuerzas internas entre los dos bandos del PRO y, según trascendidos, Macri ya le habría dejado una advertencia: «Si vos sos candidata en la Ciudad, vas a tener que enfrentarme a mí o a Patricia Bullrich».

Esta réplica habría aumentado aún más las intenciones de Vidal que no se achicaría ante el desafío de ir mano a mano contra el expresidente. «Tantas más razones entonces. Mucho más me convences de que debo postularme», habría lanzado la oriunda de Flores. La interna del PRO, más candente que nunca y el papel de la exmandataria es un arma de doble filo en el entramado electoral.

