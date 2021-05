Gerardo Morales: “Yo no hubiese ido a la Corte como fue Horacio Rodríguez Larreta”

Aunque no comparte la posición adoptada por el gobierno nacional de suspender las clases presenciales en medio de la segunda ola de coronavirus, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, criticó la decisión del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de recurrir a la justicia para que no cerraran las escuelas.

“Yo no hubiese hecho una confrontación judicial con el gobierno nacional. Yo no hubiese ido a la Corte como fue Horacio Rodríguez Larreta porque hay que buscar diálogo y acuerdos para administrar la crisis”, sentenció Morales.

A pesar de que la provincia pudo revertir sus problemas sanitarios y datos oficiales confirman que solo hubo un 0,18% de contagios en las escuelas, el gobernador sostuvo que “la judicialización en medio de la pandemia genera un tironeo donde solo pagan los platos rotos los chicos y las familias”.

Durante una entrevista con FM Milenium, remarcó que está en “total desacuerdo con parar las clases presenciales” pero que lo último que haría es confrontar con el gobierno nacional por este tema. “Lo que hacen las instancias de judicialización es romper puentes con el gobiernos nacional y esto no es aconsejable ya que las provincias no pueden trabajar solas”.

El 4 de mayo, el Máximo Tribunal hizo lugar a la presentación del gobierno porteño y aseguró que el decreto de necesidad y urgencia que ordenó cerrar las escuelas viola la autonomía de la Capital Federal.

“El debido resguardo del federalismo constitucional exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria en relación a la concreta orden de suspender del dictado de clases educativas presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en la jurisdicción de la actora. En conclusión, en el examen de legalidad, la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena”, sostiene el fallo.

Al ser consultado sobre el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para regular las restricciones sanitarias por la pandemia, Morales dijo que “la ley debería ser de adhesión voluntaria de las provincias”.

Recordemos que en el artículo 21, la iniciativa menciona una serie de condiciones que serán tenidas en cuenta para el cierre de escuelas pero también abre una instancia de negociación para “morigerar o dejar sin efecto” la suspensión.

“La gente lo que quiere es soluciones a los problemas y hoy uno de los problemas más importantes es la pandemia, la economía y la educación. Creo que hay que dialogar más y volver a como trabajamos el año pasado”, recordó Morales.

Y agregó: “El año pasado hubo un trabajo de mucha coordinación entre el Presidente, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta con los gobernadores. Ese es el camino”.

Remarcó que su posición “es mantener la normalidad lo máximo que se pueda y mantener las escuelas abiertas con la presencialidad”. Además, aseguró que en su provincia “no está colapsado el sistema de salud”.

Morales está convencido que Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y secretario adjunto de CTERA, fue el que influyó para que el Presidente tomara esa determinación.“Baradel forma parte de esa dirigencia que atrasa. El gobierno nacional no tiene que encerrarse tanto, tiene que abrirse más”, opinó.

Con respecto del rol de la oposición en estos momentos, el gobernador de Jujuy se diferenció del ala dura de Juntos por el Cambio y dijo que él tiene “una mirada más dialoguista”.

“Hay referentes que no tienen responsabilidad de gobierno y profundizan una grieta, con beneficio cero, no gana nadie Los que gestionamos somos más dialoguistas, los que no tienen responsabilidad profundizan la grieta”, aseveró.

A pesar de que muchos critican su acercamiento al gobierno nacional, Morales fue tajante en su postura: “Yo en gestión hago lo que tengo que hacer. Yo firmé el consenso fiscal con el gobierno nacional y nuestro bloque de JXC votó en contra. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para privilegiar la gestión del gob de mi provincia”.

“En lo que pueda ayudar al gobierno nacional lo tengo que hacer. Yo deseo que en la gira que hizo el Presidente le vaya lo mejor posible En momentos difíciles de pandemia, prorrogar los pagos, mejorar la tasa de interés, va a mejorar la economía y la situación de la gente”, aseguró.

Y pidió que haya límites en los reclamos que Juntos por el Cambio le hace al gobierno.: “Tenemos que convivir con el coronavirus de manera responsable, garantizar el trabajo, las clases presenciales. La prioridad es ver cómo la peleamos todos los días”.

