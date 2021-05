La inesperada declaración de Elisa Carrió sobre Mauricio Macri: “Los líderes enseñan con el ejemplo”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, cargó este domingo contra Mauricio Macri debido a su vacunación contra el coronavirus en una farmacia de Miami, Estados Unidos. En este sentido, la exdiputada nacional consideró que “los líderes enseñan con el ejemplo”. Al mismo tiempo, cargó contra el procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, quien, según ella, cometió “un delito”.

En declaraciones a Sólo Una Vuelta Más (TN), la dirigente opositora comenzó revelando que en las últimas horas le concedieron el turno para ir a vacunarse contra el Covid-19. Sin embargo, manifestó que no acudió a modo de “protesta”. ¿Por qué? Porque a Carrió le informaron que iba a recibir la Sputnik V, fabricada en Rusia, sobre la cual se mostró en contra por la administración de Vladímir Putin.

“Quiero decirle a toda la sociedad que ya cumplí mi acto de protesta contra los atentados al orden democrático y las persecuciones de Putin. Ayer tuve turno y no me vacuné con la Sputnik V. Así que ahora espero, como tengo 64 y tantas enfermedades, que la próxima sea una proveniente de un país democrático y ahí me voy a vacunar”, introdujo la chaqueña.

Y reafirmó: “No estoy vacunada. Me tocó el turno con la Sputnik V y dije que no en acto de protesta contra la persecución de Putin contra los opositores y por los envenenamientos que produce en todo el mundo. Es un acto de protesta personal contra la dictadura. Creo que es muy buena vacuna la Sputnik, pero cumplí con mi acto de protesta”. No obstante, aclaró: “Si viene la AstraZeneca o la que viene de la India, me la voy a poner, aun con los riesgos que ello conlleva”.

Al ser consultada sobre los argentinos y argentinas que optaron por viajar al exterior para administrarse la dosis, Carrió dijo: “Creo que la gente que puede irse a vacunar afuera frente al desastre de las vacunas, debe hacerlo”. De todas formas, no se mostró muy de acuerdo con que el exmandatario Macri lo haya hecho durante su gira por Miami semanas atrás.

“¿Qué debe hacer un liderazgo político? Los líderes enseñan con el ejemplo. A mí me hubiera gustado ir, si no fuera una líder política. Seguramente lo hubiera hecho de forma privada, porque el Estado no te provee las vacunas y me parece muy que lo haga la gente que puede hacerlo”, admitió. “Yo pensé que para marzo iba a estar todo el mundo vacunado y a lo mejor yo viajaba para ponerme una segura, dado mis problemas cardiacos. Pero si no está vacunada la gente mayor de 60, punto, yo tengo que ser la última”, aseguró.

Y objetó: “Si yo soy argentina y quiero ejercer un liderazgo, tengo que respetar todos los turnos, tengo que ver que se agoten los turnos para mayores de 60, aunque yo podría vacunarme por todos los males habidos y por haber que tengo. Uno tiene que dar el ejemplo, uno no puede ser Zannini”, apuntó, al tiempo que dijo que lo que hizo “es un delito”, disparó.

Con información de www.elintransigente.com