El descargo del cantante de Mala Fama tras las acusaciones de abuso hacia su nieta: “Es un acto de amor”

“A los maliciosos que están haciendo esto los voy a hacer arrepentirse”, expresó en una entrevista con Crónica Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, luego del video que se viralizó donde se lo puede ver manoseando a su nieta, menor de edad.

En el video se puede ver al líder de Mala Fama con su nieta sentada encima. La está abrazando con su brazo izquierdo, a la vez que acaricaba su panza con su mano derecha (por debajo de la remera). A raíz de esto, muchos usuarios en redes sociales salieron a fulminarlo.

Incluso crearon el hashtag #MalaFamaEnfermo. “El video es muy claro, tiene la mano por debajo de la remera de la nena y no le está tocando la axila precisamente, sino su pecho. La cara de incomodidad de esa criatura lo dice todo”, expresó un usuario en redes.

Luego de este, el cantante de Mala Fama hizo su descargo en Crónica TV. “No hay nada que aclarar, si ven el video todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia. A esa niña yo no la estaba manoseando, a esa niña yo la crio desde que nació y es mi mayor orgullo. Lo mejor que hice en mi vida fue cuidar, amar y protegerla porque yo toda la vida voy a estar”, explicó.

Según sus declaraciones, la menor quería estar con él. “Me decía: ‘Mala Fama quiero estar con vos’ y yo le decía ‘andá que estamos fumando’, pero ante la insistencia apagué el cigarrillo, la senté en mis piernas y estuvimos como una hora hablando. En un momento filmaron ese video cuando yo la estaba abrazando”, continuó.

Visiblemente angustiado, Hernán de Mala Fama confesó que no se merece lo que le está pasando. “Mi gente no se merece esto y están hablando de malicia porque nunca vinieron a mi casa, no me conocen y tampoco saben la historia que yo tengo con mis nietas y con mi gente”, remató.