El dolor de Diego Pérez tras la muerte de su madre: "Te vamos a recordar siempre"

Hace algunas horas, Diego Pérez despidió a su mamá, Herminia, quien falleció este fin de semana. El reconocido humorista hizo públicas imágenes en donde se lo puede ver junto a su madre y un sentido mensaje de despedida.

"Quiero despedir con todo mi amor a mi querida mamá Herminia, te vamos a recordar siempre por tu inmensa alegría, tu bondad, tu energía inagotable, tu capacidad de trabajo incansable, tus abrazos, tus caricias", empezó diciendo Diego Pérez en su cuenta de Instagram.

"Te voy a recordar cantando las canciones de tu ídola Lola Flores, Raphael, Roberto Carlos, tus caminatas con papá, con el amor inmenso que le brindaste y te brindó, sos la única persona que conozco que todo el mundo quiere, y así será por y para siempre, te amo con toda mi alma, descansa mucho que te lo mereces mamá querida", señaló.

Hace escasas semanas, Diego Pérez contó en PH que la mujer tuvo un accidente doméstico, donde se rompió algunos huesos. "Estuvo internada hace dos semanas con papá en la habitación de al lado", explicó Diego, quien también contó que su papá sufre de demencia senil. "Tuvimos que tomar la decisión de llevarlos a un lugar, nunca creímos que iba a pasar, siempre pensamos que ellos iban a poder y no pueden. Hasta que encontramos un lugar que ellos sintieran que están en un hogar, les llevamos sus platos, su mesa, mantel, la foto de los nietos. Mi viejo pregunta 'por qué estamos acá, por qué no vamos a casa'. Mi mamá, comiéndose el dolor de no estar en su casa, le dice 'los chicos nos compraron esta casa donde nos atiende gente que sabe y nos puede contener'. Ahí están, luchando", contó Diego Pérez.