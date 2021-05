Para la Asociación Argentina de Fiscales, si se aprueba la reforma del Ministerio Público se va a terminar la lucha anticorrupción

La Asociación Argentina de Fiscales consideró que uno de los mayores peligros en caso de que se apruebe el proyecto de reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal es que se terminará con la lucha anticorrupción. El presidente de la entidad, Marcelo Varona Quintián, advirtió que la iniciativa afecta la independencia de los fiscales violando tratados en materia de combate a la corrupción firmados por nuestro país lo que generará una responsabilidad del Estado argentino por su incumplimiento.

En diálogo con Infobae, Varona Quintián afirmó que la reforma que impulsa el gobierno es inconstitucional y señaló que lo que quiere el oficialismo es acabar con el Poder Judicial.

- En caso de aprobarse el proyecto de reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal ¿qué consecuencias institucionales trae?

- De manera directa las consecuencias son a cierto plazo. El régimen de sanción y de remoción de los fiscales va a ser inmediato pero el problema fundamental va a ser la designación del Procurador General que lo van a poder sacar con una simple mayoría con una parcialidad partidaria, política que no corresponde a lo que dice la Constitución. Para nosotros es inconstitucional. Así lo saquen eso no significa que pueden haber múltiples acciones por inconstitucionalidad y creo que lo van a declarar inconstitucional pero bueno, lo ideal sería que no la saquen.

- ¿Esto permitiría al oficialismo de turno controlar a los fiscales?

- Y sí. Yo no estoy de acuerdo en absolutamente ninguno de los puntos de la reforma. Leí una nota en la que comentaban que habían hablado con algunas asociaciones que representaban a magistrados o funcionarios y que en algunos puntos había consenso, y la verdad es que con nosotros no, con esta asociación no. La verdad es que no consiento ninguno. En principio por el tema de la constitucionalidad, y el otro porque se enmarca en una serie de sucesos que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo y que no se pueden dejar de lado, o sea, no hay que hacerse el distraído mirando simplemente si este punto es inconstitucional o no. Vamos viendo como realmente vienen las instituciones de la República una por una y que quieren acabar con el Poder Judicial, eso está más que claro. No se piensan manejar dentro de una lógica jurídica, ellos creen que los votos les han entregado el ejercicio del poder absoluto y entienden el poder en otros términos, como ocurrió en Venezuela cuando tomaron la Asamblea Legislativa, y como ocurrió en otros países, es eso.

Se pierde la independencia de los fiscales. Fijate que tienen las facultades de correr a un fiscal de una fiscalía, tienen la facultad de poder asignarle el personal, tienen la facultad de poder asignarle recursos para una investigación. Entonces cómo no decir que te pueden dirigir en absolutamente todo. Y también además, pensá que el Procurador es el fiscal que interviene ante la Corte Suprema de Justicia con lo cual cualquier acción que venga impulsando cualquier otro fiscal el Procurador General de la Nación puede desistirla.

- ¿Y frustrar cualquier investigación que se haya hecho?

- Sí, y no es que nosotros no tengamos antecedentes de este tipo de maniobras que han hecho. Cuando se pone una persona que es absolutamente partidaria, que tiene obligaciones partidario políticas, lo que ocurre es esto, como pasó en su momento con Gils Carbó. En ese momento se le desmanteló la fiscalía a Campagnoli. Son un montón de acciones que terminan vulnerando la independencia de los fiscales.

Desde el asesinato de Nisman que, si uno se pone a pensar, no se avanzó nada en la investigación...son un montón de signos que se le vienen dando a la Justicia en el sentido de querer avanzar sobre la misma.

- ¿Un control del oficialismo de turno sobre el Ministerio Público puede implicar una discrecionalidad en la persecución penal? ¿Cualquiera que esté en la mira del gobierno puede ser víctima de esto?

- Sí también. Esa es la contracara negativa, es decir, puede haber persecuciones con la mayor cobertura. Yo no lo imaginaba como riesgoso a eso sino lo que veía como inmediato es el problema es que se va a terminar con la lucha anticorrupción. No es solamente eso, también van en línea con otras acciones. El retiro de la Oficina Anticorrupción de todas las acciones judiciales que se están realizando, nada que ustedes no sepan. A nosotros nos va a tocar pelearla desde lo institucional y desde la independencia de los fiscales.

- ¿Cuál es la postura de la Asociación que usted preside?

- En esta Asociación estamos todos por la inconstitucionalidad del proyecto y no queremos una reforma, eso es una trampa. Ellos lo que quieren es que diputados saque alguna reforma y que la devuelva al Senado, entonces el Senado con la insistencia la aprueba como quiera a la ley, esa es la trampa.

Esto se enmarca en procesos anticorrupción que nuestro país se comprometió hace mucho a través de tratados. Entre los estándares que tienen estos tratados está el mantenimiento de la independencia de los poderes judiciales y de los ministerios públicos fiscales, todo lo que no se está cumpliendo y todo eso genera responsabilidad internacional. Pero por ahora cacarean y nosotros dejamos que cacareen porque nosotros no hablamos de política pero cuando la ley avance será nuestro momento de intervenir. La Asociación no es la primera vez que le gane un recurso ante la Corte. Justamente Gils Carbó cuando quiso nombrar 27 fiscales de manera inadecuada, por fuera de las leyes, nosotros adherimos a un amparo que estaba hecho, la Corte reconoció el interés legítimo a nuestra Asociación dentro de todas las que estaban luchando, nos dio la razón y le paralizaron los nombramientos. Nosotros supongo que vamos a intervenir.

El oficialismo convocó para el próximo martes a un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales con la intención de emitir un dictamen y tratar el proyecto de reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal en el recinto la semana que viene. La iniciativa generó es cuestionada no sólo desde diversos sectores vinculados a la actividad judicial sino también de la oposición. Al término de una reunión de urgencia para tratar este tema realizada en las últimas horas de la tarde del domingo, Juntos por el Cambio rechazó el proyecto de ley que impulsa el kirchnerismo y advirtió que “sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto.”

* Para www.infobae.com