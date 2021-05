Patricia Bullrich: “Cristina Fernández de Kirchner le trabó a Alberto Fernández la designación de Daniel Rafecas”

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, estuvo este domingo por la noche en TN y criticó la reforma que impulsa el Gobierno hacia la ley del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, ante los dichos de Elisa Carrió de que lo mejor era que la oposición acepte a Daniel Rafecas como Procurador, afirmó que esa designación Cristina Fernández de Kirchner se la trabó a Alberto Fernández.

Respecto a los cambios que pretende hacer el Gobierno, la exministra de Seguridad consideró: “La votación del Ministerio Público Fiscal, el cambio de las mayorías para decidir quién es el jefe de los fiscales, es la ruptura total y absoluta de todo tipo de acuerdo democrático en torno a la Justicia. Desde el kirchnerismo buscan que el jefe de los fiscales responda de manera unilateral al Gobierno”.

“Esto significa que toda la libertad, las causas de todos los ciudadanos y las de corrupción y narcotráfico, van a quedar en manos del jefe de los fiscales. Además, la ley que están por votar avanza mucho más, porque dice que el jefe de los fiscales les puede dar a los fiscales instrucciones particulares. Esto quiere decir que le puede decir a un fiscal ‘esta causa nos interesa y esta no’. Rompe la independencia y la autonomía del fiscal”, aseguró.

Bullrich anunció que Juntos por el Cambio va a salir “muy explícito” en contra de la ley: “Vamos a tratar de impedir que tengan mayoría. Si los diputados que dijeron en 2019 que iban a poner un equilibrio en el Congreso, como ‘Bali’ Bucca, Carambia, Ansaloni, Ramón, son coherentes con la razón por la que los votaron en su momento, deberían no solo votar en contra sino no dar quorum”.

Consultada por las declaraciones de Carrió, en las que propuso como una solución que la oposición acepte la designación de Rafecas como Procurador, la presidenta del PRO contestó: “El problema es que son dos cosas distintas. La que no avanzó con Rafecas fue Cristina Fernández de Kirchner. Lo de Rafecas no va a pasar porque ella y el Senado kirchnerista, desde que Alberto Fernández mandó el pliego de Rafecas, no hizo lo mínimo que tenía que hacer que era hacer la audiencia, que Rafecas se presente en el Senado, hacer los pasos formales”.

“La que le traba a Rafecas al presidente es Cristina Fernández de Kirchner, porque ella no quería a Rafecas. No van a elegir a un Procurador, van a elegir a un Procurador interino por la comisión especializada. Vamos a tener un Procurador que diga ‘este fiscal sí, este no’, va a hacer todo el trabajo sucio y va a decir ‘cumplí’. Los pasos formales que hay que dar no se hicieron”, completó.

Con información de www.elintransigente.com