"El colapso sanitario es total, ya no hay camas críticas"

El sistema sanitario santafesino, tanto público como privado, ya no tiene camas críticas disponibles y la liberación depende de las posibles altas y también de las muertes. El director del Tercer Nivel de Salud provincial, Rodrigo Madiavilla



habló con el programa A diario, que conduce Alberto Lotuf por (Radio 2, Rosario) sobre la situación y fue muy claro: “El colapso sanitario es total, abarca a toda la provincia. Hasta hace poco la pregunta era ¿qué vamos a hacer cuando no haya más camas?, ya estamos en ese momento, dependemos de los fallecimientos”.

La ministra de Salud Sonia Martorano, busca camas en Córdoba y Buenos Aires pero la situación en esos lugares es similar. Por ahora, se logró ubicar a todos los pacientes que lo requerían mientras se espera la llegada de 17 respiradores nuevos.

Mediavilla dijo que pasadas las 22 de este domingo se registró una ocupación del 100 por ciento de las camas críticas tanto públicas como privadas. Solo quedaba una disponible en el Hospital Cullen de Santa Fe capital que calculaba que se iba a ocupar en lo inmediato. "Tenemos un régimen de ocupación de camas de 20 por día", precisó

Como el coronavirus es una enfermedad que genera muchos días de hospitalización, la desocupación de camas, lo que los profesionales llama el “giro cama”, es más frecuente por fallecimiento. “Se liberan (las camas) cuando muere o se da de alta (al paciente). El giro cama es muy poquito. Al ser pacientes muy jóvenes, están 20 días más o menos. El mayor giro cama es por fallecimiento”, lamentó.

Mediavilla dijo que se seguirá intentando sumar camas, pero advirtió que esa ampliación ya casi es imposible, no por el recurso físico, sino por el humano. “El personal de salud, sobre todo los enfermeros, están muy cansados, muy estresados. Nos preparamos para salvar vidas, no para dejarlas ir”.

En tal sentido, hizo un nuevo llamado a la población a cuidarse: “Si quiero a un familiar, lo mejor es no ir a verlo. El virus no tiene piernas. Si seguimos informando fiestas clandestinas... no hay más para decir, estamos en el colapso sanitario”.

Fuente: Uno Santa Fe