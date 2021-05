Anticipo exclusivo: Perotti va a anunciar la vuelta a fase uno (moderada)

Omar Perotti se fue de Rafaela, en donde realizó un acto fuera de contexto y a destiempo, a las 18 horas con el convencimiento absoluto de que a partir de mañana, Santa Fe, Rosario y Rafaela, por lo menos, van a regresar a fase uno con algunos atenuantes con respecto a las restricciones que vivimos el año pasado al comienzo de la pandemia. Suspensión de clases presenciales, cierre de bares y restricción de circulación más estrictas, son algunas de las medidas que en las próximas horas va a tomar el Gobernador de la provincia, quien se fue espantado por los informes que le dieron sobre lo que se vivió en los hospitales de las principales ciudades de la provincia, por la falta de camas y respiradores en prácticamente toda la provincia.

Estamos en condiciones de asegurar que las medidas van a prolongarse por al menos durante 15 días a partir del 21 de Mayo, pero comenzando con seguridad en el día de mañana Martes 18, por lo que las medidas van a ser en la practica por más de 15 días.

Perotti cree que a partir de mañana es imprescindible bajar de cuajo la circulación, ya que todos los informes le indican que, como hoy estamos, es imposible sostener el sistema sanitario por 24 horas más.

“Tenemos que centrarnos en disminuir los encuentros sociales, que es donde se están produciendo la mayoría de los contagios” le dijeron a Perotti casi a modo de ruego las autoridades del Ministerio de Salud.

Uno de los asesores del gobernador Perotti en términos sanitarios, el ex ministro de Salud, Miguel Angel Capiello, no anduvo con vueltas. Directamente pidió volver a Fase 1 durante diez días, por que de lo contrario, según manifestaron allegados al ex ministro, la gente se va a morir en la puerta de los hospitales o sanatorios por que no hay una sola cama disponible.

Otra de las medidas que están siendo seriamente analizadas es la prohibición de circulación a partir de las 18 horas y los findes de semana antes aún.

Durante más de un año los políticos, y Perotti en particular, se dedicaron a trabajar para ellos mismos, para las próximas elecciones, en vez de comprar camas y respiradores que es lo que salva vidas. Demás está decir que lo principal y primordial, la compra de vacunas, es lo que tendrían que haberse hecho desde el Gobierno Nacional y exigir que se haga por parte de los gobernadores adictos, que no son otra cosa que cómplices de lo que hoy vivimos los argentinos.