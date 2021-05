¿Otro "curro" en plena pandemia?: Castellano quiere gastar 2.000.000 de pesos en la compra de juegos infantiles

Cuando por todos los medios se da cuenta que en Rafaela no hay camas en el Hospital ni en los sanatorios privados y se terminaron los respiradores, cuando la gente está asustada por que no sabe que le va a pasar y si el futuro que les espera es morirse en la puerta misma de algún centro asistencial o en la mismísima ambulancia, al intendente Castellano no se le ocurre nada mejor que querer gastar dos millones de pesos en juegos infantiles.

Pareciera que el intendente no sabe lo que significa la palabra prioridad y lo peor de todo es que la oposición se mantiene callada y cómplice, como si nada pasara y siguen con la política barata a la que nos tienen acostumbrados desde hace tanto tiempo.

EL PARTE DE PRENSA OFICIAL DE LO QUE A TODAS LUCES ES UN DESATINO

La Secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso y la Directora de Compras de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero; realizaron la apertura de sobres por el llamado a licitación pública para la compra de juegos infantiles para espacios públicos.

Se recibió una única oferta de la empresa “Crucijuegos Insumos Públicos SRL” de la ciudad de Rosario. La misma se encuentra en instancia de evaluación, el presupuesto oficial ronda los $1.700.600 y contempla la compra de nueve juegos infantiles de diferentes características y dimensiones, para instalar en diversas plazas, plazoletas y parques de Rafaela.

En relación a las características de los juegos se trata de estructuras pensadas especialmente para niños y niñas, con toboganes curvos y rectos, escaladores y hamacas. También hay calesitas y paneles individuales con juegos didácticos y educativos.

En cuanto a “Crucijuegos Insumos Públicos SRL”, fue la única oferente y la propuesta presentada está en instancias de evaluación. Esta empresa diseña juegos y equipamientos coloridos, inclusivos y musicales con materiales sustentables; esto permite incluir la mirada ambiental también en la selección de mobiliario.

Si bien la actual situación epidemiológica no permite la permanencia en los espacios verdes, el municipio inició un plan de mantenimiento y mejora ya que el uso en estos espacios es cada vez mayor; y cuando las habilitaciones lo permitan, las plazas y paseos volverán a ser muy utilizados.

Con esta iniciativa la Municipalidad de Rafaela continúa realizando importantes obras de reacondicionamiento en el marco del programa de conservación y puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad.

“Seguir contribuyendo al sano desarrollo y crecimiento”

María Paz Caruso, señaló “es importante esta inversión, como tantas otras que el municipio realiza para mejorar, mantener y cuidar los espacios públicos. Esta iniciativa favorece a las familias, pero principalmente a las infancias de nuestra ciudad. Desde el municipio queremos seguir contribuyendo al sano crecimiento y desarrollo”. Además, agregó “si bien actualmente no se puede permanecer en los espacios verdes, debemos seguir apostando a embellecer y poner en valor los lugares compartidos para cuando estén habilitados nuevamente”.