Cappiello pidió volver a fase 1 y "patear el escritorio" de Vizzotti para conseguir más vacunas

El parte del Ministerio de Salud de Santa Fe arrojó este lunes más de 1.700 nuevos casos de coronavirus y 33 muertes en las últimas horas, en un contexto en el que el sistema sanitario provincial ya no da abasto. Para el exministro de Salud y exsenador, Miguel Cappiello, es necesario volver a fase uno. Además, pidió a la gestión actual "patear el escritorio" a Nación para que lleguen más vacunas.



"Sistema de Salud colapsado es necesario medidas restrictivas aunque duela necesitamos volver a fase 1 no me odien pero es necesario al menos diez días. Hoy en el día del Infectologo/a", escribió Cappiello en su cuenta de Twitter.

"Yo se que estas medidas son odiosas", explicó en una entrevista en el programa radial Pasan Cosas, "pero hay muchas variantes que ya están circulando en la provincia de Santa Fe; son más contagiosas y ahora hay que tomar estas medidas", dijo el médico que forma parte del grupo de profesionales asesores del gobierno de Omar Perotti desde la llegada de la pandemia de coronavirus.

Este lunes el gobernador mantuvo un encuentro virtual con intendentes de las principales ciudades para intentar consensuar nuevas medidas restrictivas en el marco de la segunda ola, ya que la magnitud del incremento de los contagios hace que el sistema sanitario provincial esté colapsado.

En la provincia de Santa Fe, el 95% de las camas críticas están ocupadas. Las regiones más complicadas son Rosario con un 99% de ocupación, Santa Fe y Rafaela con un 98% cada una. Por su parte, Venado Tuerto ya alcanzó el 90% de ocupación y Reconquista tiene el 85%.

"Hoy se desocupan camas porque se mueren pacientes o porque se recuperaron jóvenes", dijo Cappiello haciendo referencia a la delicada situación que atraviesa el sector Salud.

En este marco, recién esta semana se reanudó la vacunación de adultos mayores con primeras dosis de Sputnik V en la ciudad de Santa Fe, campaña que se encontraba suspendida desde hace una semana por falta de dosis. El viernes de la semana pasado había sido el último día en el que se colocaron primeras dosis.

Ante esta demanda que se replicó en otras localidades de la provincia, Cappiello replicó un diálogo que mantuvo con la ministra de Salud Sonia Martorano. "Andá a patearle el escritorio a la ministra de Salud para que te de más vacunas, le dije a Sonia con la confianza que tengo", contó el exministro que se reunirá este martes con Perotti y los demás colegas del Comité asesor.

Las 39.000 dosis de la vacuna rusa que arribaron a la ciudad esta semana llegaron al país en la madrugada del lunes. Si bien se continúa vacunando a mayores, se espera que el operativo siga con la colocación de las primeras dosis a personas de entre 18 y 59 años, con comorbilidades. En este grupo se dará prioridad a quienes padecen diabetes y obesidad, que hoy son las personas que más camas de internación están ocupando en áreas covid.

