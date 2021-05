Leopoldo Luque volvió a hablar: “En la Justicia confío, en la junta no”

Tras varios meses de investigación e idas y vueltas, el pasado mes de abril la junta médica que estaba investigando la muerte de Diego Maradona finalmente elevó un informe en el que se concluyó que el equipo médico que debía cuidar al Diez había tenido muchísimas faltas que terminaron en su fallecimiento, recayendo la mayor parte de la culpa en Leopoldo Luque.

Ahora, el que fue el doctor personal de Maradona, se encuentra imputado por “homicidio culposo”. Él le dio una nota exclusiva a Telefe Noticias y habló de como fue la relación que tuvo con el ex futbolista.

El médico pidió disculpas por algunos de los audios de WhatsApp que se fueron filtrando, en donde descalificaba a Diego y también apunto directamente contra la junta médica que trato su caso. Luque dijo que “Lo poco que puedo escuchar es lo que me avergüenzo: lo que muestran en la televisión.

También opinó que “Pareciera que borran toda una relación y tratan de resumirla en una serie de mensajes de los cuales me arrepiento y pido perdón tanto a la familia como a la gente que lo quería”. Eso no fue lo único, ya que aseguró que él tiene “mensajes muy cariñosos de él para conmigo y míos para con él”.



La entrevista aproximadamente 30 minutos, en la misma el se defiende de lo que paso, asegurando que es difícil analizar todo lo que una persona dice en un celular, lo que se dice en la intimidad. Sobre la muerte de Maradona y de su implicancia en la misma, Luque afirma que: “Diego sufrió un evento cardiológico agudo”.

Para él, en las apreciaciones de la junta médica hay errores conceptuales. Y es que, según las propias palabras del especialista: “Soy neurocirujano, tenía una buena relación con Diego y trataba de aprovechar eso para su tratamiento. Cardiólogos, clínicos, médicos intensivistas lo atendieron”.

En esa misma linea Leopoldo aseguró que “Yo lo llevé dos veces a que se evalúe con los especialistas. No tengo el tecnicismo para saber si se lo evaluó bien o mal. El análisis de la pericia médica oficial está llena de sesgos”.

“No sé si fue mi accionar lo que dice la junta. Me gustaría que desglosen quién es el equipo tratante. Yo no quiero desligar mi responsabilidad, pero no quiero que la responsabilidad de todos caiga sobre mí”. Dice Luque, asegurando que no es todo tal cual como se dice en el informe.

Finalmente, quien fuera el médico personal de Diego Armando Maradona en sus últimos años de vida asegura que es fácil dar opiniones aventuradas, jurídicas, pero que “Me pone triste por Diego. Me hubiese gustado que este grupo de gente, personas con este compromiso, hubiesen estado con él cuando estaba vivo”.