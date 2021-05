Qué es el Síndrome de Angelman, la enfermedad que padece el hijo de Colin Farrell

En el año 2003 la vida de la estrella de Hollywood, Colin Farrell daría un giro y cambiaría para siempre, tras la llegada de James, el hijo que tuvo la modelo Kim Bordenave. A partir de allí el actor dejaría de lado sus malos hábitos como el consumo de drogas, alcohol en exceso e incluso relaciones tóxicas y escandalosas.

Sin embargo a los pocos meses de haber nacido, el niño comenzó a manifestar algunos trastornos que preocuparon a sus padres, y por lo tanto lo llevaron a varios médicos. El pequeño no gateaba ni tampoco balbuceaba. Además tenía problemas con el sueño, y no podía mantener el equilibrio. Pero además no paraba de sonreir.

Cuando el bebé tenía siete meses, los médicos le diagnosticaron que padecía del síndrome de Angelman, una enfermedad neurogenética que no es muy frecuente y provoca un retraso en el desarrollo, problemas en el habla y equilibrio, discapacidad intelectual y, a veces, convulsiones.

¿Qué es el síndrome de Angelman?

Las personas que padecen del síndrome de Angelman suelen sonreír y reír frecuentemente, y tienen personalidades felices y con una gran energía. Los retrasos en el desarrollo, que empiezan entre los seis y doce meses, suelen ser los primeros signos de esta enfermedad. Las convulsiones pueden comenzar entre los 2 y 3 años.

Las personas con el síndrome de Angelman suelen tener una expectativa de vida casi normal, pero el trastorno no se puede curar. El tratamiento se centra en el manejo de los problemas médicos, de sueño y de desarrollo.

Los síntomas son diversos e incluyen discapacidad intelectual, ausencia del habla o habla mínima, dificultad para caminar, moverse o mantener el equilibrio, sonrisa y risa frecuentes, personalidad alegre o problemas para dormir y para permanecer dormido

El síndrome de Angelman es un trastorno genético, y suele ser causado por problemas en un gen ubicado en el cromosoma 15, que se conoce con el nombre de gen productor de proteína ubiquitina ligasa E3A (UBE3A).