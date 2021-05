“Vine a vacunarme para salvarme la vida”, Jorge Rial rompió el silencio desde Miami

Jorge Rial rompió el silencio tras viajar a Miami a vacunarse. Lo hizo en su programa TV Nostra, donde relató cómo fue el proceso de vacunación, así como también qué lo llevó a ir a esa ciudad a recibir la dosis contra el coronavirus.

“No hace falta anotarse, hay varios lugares. Llegás, hacés una fila, te hacen entrar a una primera carpa donde te hacen algunas preguntas. Después vas a una segunda carpa donde se divide en dos, según la vacuna que elijas. Yo elegí la Johnson, porque es una sola dosis”, comenzó contando el periodista cómo fue su vacunación contra el coronavirus.

En el mismo sentido contó que tras recibir la vacuna tuvo un poco de fiebre, llegando a 37,9° de temperatura. “Fue un rato nomás, no me dolió el cuerpo y después dormí como 9 horas. No me pasó nada”.

Y expresó: “Tengo un gran alivio. Una sensación de haberme sacado una mochila de encima”.

“Yo estaba anotado, esperaba y esperaba y no se daba. Encima tenía casos cercanos, como el de Mauro (Viale) que nos pegó a todos”, admitió Rial, que consideró que su familia fue el factor que terminó de convencerle de viajar para vacunarse.

Asimismo aseguró haber respetado las normas y esperado a su turno: “No me escondí ni puse como excusa que venía a grabar algo o a una conferencia ni truché nada. Vine cuando se pudo, cuando dijeron ‘vamos a vacunar a todos’.

Y, en el mismo sentido, volvió a criticar al Procurador del Tesoro Carlos Zannini: “Dije ¿por qué eso? Lo entiendo en el caso del presidente, de los ministros y de los que toman decisiones. Ese núcleo del poder estoy de acuerdo que se vacune, el otro no”.

Y cerró: “Yo me vacuné por miedo, me cagué en las patas. Realmente sentí que si me pegaba esto, me mataba. Y a mi familia la tenía cagada como yo. Ni mi mujer, ni mis hijas ni las de Romina, ni mi nieto ni la gente que quiero se merecen esto”.