Murió el cantante Mc Kevin tras intentar tirarse de un quinto piso a una pileta

Lamentablemente en las últimas horas se informó el deceso del músico brasileño MC Kevin. El joven de 23 años se encontraba en Río de Janeiro y en un momento se le ocurrió la locura de saltar a la pileta desde un quinto piso y todo terminó en tragedia.

El accidente ocurrió el domingo por la noche en el hotel Barra de Tijuca, en la zona oeste de la capital de Brasil.

Son varios los videos los que circulan y los mismos muestran que la acción estaba planeada por el cantante de funk carioca. A pesar de esto los investigadores analizan minuciosamente lo ocurrido.

Según los primeros datos MC Kevin, su nombre real Kevin Nascimento Bueno, se encontraba con un grupo de amigos e intento imitar el salto que alguna vez realizó Charly García, pero el joven cantante no tuvo la misma suerte que la leyenda argentina y su cabeza impactó contra el borde de la pileta.

Tanto la pareja de MC Kevin como sus amigos más cercanos comenzaron hoy, lunes 17 de mayo, con las declaraciones correspondientes y ya se descarto la hipótesis de un posible suicidio.

Esta posibilidad se barajaba ya que, a pesar de estar en el mejor momento de su carrera, MC Kevin había lanzado una canción en la que afirmaba que estaba un tanto cansado de su vida y que necesitaba un descanso.

“Estoy cansado de cantar.

Me tomaré un descanso.

Puedo parar.

Después de que vuelva al funk.

Tírame a la alfombra roja”.

Me quedaré mucho tiempo lejos, paz

En mi vida estoy cansado de la envidia

Aprovecharé la oportunidad para gastar mi millón lejos

Solo estoy pidiendo tiempo para mi vida para repensar

Es hora de que el gigante descanse “.

MC Kevin era reconocido por el tema “Shame for the media “, entre otros. El tema se logró convertir en un himno entre los jóvenes y una de las pistas más populares del funk y el rap de protesta en Brasil.