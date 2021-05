Sin piedad, Aníbal Fernández criticó el pedido de Fabián Rodríguez Simón: “Chau privilegios”

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, apuntó sin filtro contra Fabián Rodríguez Simón, más conocido como “Pepín”, exasesor de Mauricio Macri y parlamentario del Mercosur, luego de pedir asilo como “refugiado político” en Uruguay, donde se encuentra viviendo hace varios meses. El exfuncionario de Cambiemos estaba citado a indagatoria en junio y Fernández apuntó: “Chau privilegios”.

En primer lugar, Fernández recordó las causas que se iniciaron en su contra y remarcó: “Comenzado el gobierno del impresentable de Macri y se empiezan a ver los gestos de este corrupto”. Tras ello, narró en C5N que en 2016 viajó a Europa y previamente avisó en los juzgados que se iba del país por 12 días. Mientras se encontraba en el exterior, lo llamó un periodista para entrevistarlo y ahí se enteró: “Me procesó Bonadío”.

Luego de contar cómo fue el procesamiento durante el exgobierno, Fernández aseguró que el pedido de “Pepín” Rodríguez Simón ocurre porque “tiene el c*** sucio”. “Lo que uno necesita para exhibirle al gobierno de Uruguay es la acreditación de lo que él dice, lo acabo de leer y es un espanto”, añadió. También criticó que el exasesor macrista haya nombrado al presidente Alberto Fernández como una de las figuras que lo perseguía.

“El único presidente descerebrado, corrupto y ruin era el suyo”, arrestó Fernández. En ese marco, remarcaron que “Pepín” Rodríguez Simón dijo que no iba a volver a la Argentina hasta no tener su indagatoria y la Justicia se lo concedió, por eso viajó a Uruguay. “Tenía una prohibición para salir del país, la apeló y la Cámara le dio la razón”, explicó uno de los periodistas.

«No estamos de acuerdo en meter preso a cualquiera»

Rodríguez Simón debe prestar indagatoria ante la jueza María Servini en una causa en la que se investigan presiones sobre Cristóbal López para que apoye al gobierno de Cambiemos, con la amenaza de que le sacarían todas las empresas. Ante ello, el exfuncionario macrista sostiene que hay contra él una persecución y Fernández insistió en que “en nuestra persecución para meternos presos, este es uno de los motores”.

“Comparan lo que nos hicieron a nosotros con la situación actual. Nosotros decíamos que las prisiones preventivas no funcionan, sí lo decimos para nosotros lo decimos para él”, completó el interventor de YCRT. Por último, remarcó: “Nosotros no estamos de acuerdo en meter preso a cualquiera hasta no haber razones suficientes”.

Con información de www.elintransigente.com