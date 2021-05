La verdad sobre inversiones en pesos que le ganan a la inflación, más allá del plazo fijo UVA

Hace unas semanas, el BCRA lanzó un comunicado en el que enumeraba las opciones de inversiones en pesos que tienen los ahorristas, un buen menú para elegir en esta época en la que los activos en dólares han perdido algo de brillo debido a que, mientras la evolución del índice de precios acumula un incremento del 17,6% en los primeros cuatro meses del año, la devaluación del peso ha sido del 10,25% en el mismo plazo.

En este contexto, se impone la necesidad de repensar la estrategia de armado de cartera con herramientas capaces de ganarle a la inflación mientras la apreciación del dólar la sigue bastante de atrás. El comunicado enumera:

* Los plazos fijos UVA precancelables y sin opción de precancelación

* Plazos fijos tradicionales (tasa mínima garantizada)

* Títulos públicos (o bonos), Obligaciones Negociables (ON) y Fondos Comunes de Inversión (FCIs) como otras tres alternativas interesantes que ofrece el mercado bursátil.

La mirada de los expertos en inversiones es una herramienta clave para analizar estas alternativas, saber cuáles son las más convenientes para cada perfil y cómo acceder a ellas. Por eso, en iProfesional consultamos con varios asesores financieros respecto de este tema.

Opciones y objetivos: variables centrales

José Echagüe, economista y estratega de Consultatio Investment, señala a iProfesional que "hay que tener en cuenta dos partes a la hora de analizar las inversiones: una son los instrumentos y la otra, los objetivos".

Así, según su visión, la decisión depende de las intenciones y el instrumento preferido de la persona, es decir que hay que tener en cuenta si quiere tener exposición al dólar y no le gustan los bonos o si prefiere el peso y privilegia fondos a un plazo fijo.

"Las inversiones que se elijan dependen de los objetivos de la persona. Si hablamos de plazo fijo UVA o UVA Precancelable, son una buena alternativa para quien no tenga una visión alcista del dólar porque ahí ya estaría peleando la rentabilidad que da el UVA contra la ganancia que brinda el dólar con su ritmo de apreciación actual", opina el financial advisor Mauro Cognetta. Y señala que la tasa real es negativa consistentemente para plazos fijos tradicionales desde el año pasado, mientras que los UVA son convenientes para quienes quieren ganarle a la inflación.

El economista de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño, también señala que "lo que mejor anduvo de las herramientas mencionadas en el listado son los plazos fijos UVA" y explica que esto se debe a que la tasa de política monetaria ha perdido fuerte contra la inflación en los últimos meses. "El BCRA no ha buscado generar una tasa positiva para las colocaciones en pesos y a eso se le sumas el componente "sorpresa" típico de los procesos inflacionarios locales", señala.

Echagüe coincide en que, "con una coyuntura con alta inflación y con un Gobierno tratando de frenar el tipo de cambio, cualquier instrumento que de exposición a pesos ajustables por CER versus tipo de cambio oficial debería ser atractivo".

Sin embargo, asegura que, si bien los plazos fijos son interesantes, tienen la desventaja de que no son tan factibles de dar liquidez inmediata porque inmovilizan el capital por un tiempo determinado.

Opciones superadoras de los plazos fijos UVA

Respecto de este punto, Ezequiel Estrada, director de Ficonomics coincide con Cognetta cuando afirma que "a la hora de invertir, hay que considerar un par de factores: tiempo y horizonte de inversión, necesidad del dinero y la liquidez del activo en donde invertir.

Así, explica que la ventajas de los fondos comunes de inversión es la posibilidad de venta inmediata y el hecho de que una persona especializada se hace cargo de la administración del mismo. En este sentido, apunta que "si el inversor cree que va a necesitar en el corto plazo su dinero, esta es la mejor herramienta". Y, asimismo, comenta que otra gran ventaja es la diversificación, que define como "un concepto tan simple como no poner todos los huevos en una misma canasta", dado que estos instrumentos están compuestos por distintos tipos de inversiones.

En cambio, Estrada comenta que, si el inversor tiene un objetivo de largo plazo, puede invertir en ONs o títulos públicos.

"Ambos activos son emisiones de deuda, uno por parte de un privado y otro por una entidad pública, como puede ser el Estado Nacional", detalla. Señala que, al comprar uno de estos instrumentos, no se está diversificando, sino que se tiene exposición a un sólo emisor, que puede ser el Estado o una empresa.

A propósito de ambas opciones, el especialista indica que "la ventaja que tienen los títulos públicos por sobre las ONs es que presentan mayor liquidez en caso que el cliente quiera vender estos activos". Por eso advierte que es recomendable, antes de invertir en una ON, que el cliente no necesite del efectivo antes del vencimiento del instrumento.

Apunta, en lo que respecta a esta herramienta, que "lo atractivo que estuve viendo en este último tiempo fueron ONs en dólares que tuvieron tasas cercanas o superiores al 10%".

En tanto, en lo que respecta a los títulos públicos, Cognetta asegura que él esperaría a ver qué sucede con el riesgo país en el corto plazo para realizar una inversión de ese tipo y "a que haya buenas noticias de acuerdo de deuda y cumplimiento de metas, principalmente teniendo en cuenta el ruido político que hubo en el último tiempo, lo que puede generar cierta volatilidad en este momento", advierte.

Las Obligaciones Negociables

Y, en cuanto a las Obligaciones Negociables (que es deuda emitida por empresas), Cognetta opina que "son interesantes, aunque no tengan tanta liquidez". No obstante, señala que, en el último tiempo, las empresas discontinuaron el auge de sacar ONs dollar- linked, por lo cual hoy hay poca oferta de este tipo en góndola y, menos aún, en lo que son la ONs hard dollar (en dólares) porque las empresas hoy no cuentan con la liquidez para responder a sus compromisos.

Sin embargo, desde Acindar Pymes cuentan que han participado de la emisión de la mayor ON Simple del país. Es la de la empresa Patagonian Fruits Trade, por un monto récord de $206 millones, el mayor desde que se creó el Régimen Simplificado.

Acindar Pymes avaló parte del primer tramo por $40 millones, lo que representa el 27.74% del total de la emisión de la Serie A de Patagonian Fruits y, según explica Ignacio Valente, Gerente Comercial de la SGR, destaca que "las obligaciones negociables tienen el beneficio de dar certidumbre en el cobro de la renta al vencimiento al inversor, lo que les permite percibir la renta establecida y la devolución del capital en la forma y plazo acordados.

"En muchos casos se obtiene un rendimiento superior que el de un plazo fijo y se pueden suscribir emisiones que se ajusten a su interés como tasa fija o variable (por ejemplo Badlar más un spread en función de la oferta y demanda del instrumento al momento de su colocación)", indica

Así, asegura que es una inversión conservadora por el bajo riesgo que presenta este tipo de emisiones, ya que cuentan con el respaldo de una SGR y que, dependiendo del tipo de emisión, pueden ser un vehículo para dolarizarse con pesos (vía dollar- linked) o atar el rendimiento a una tasa que acompañe expectativas futuras como la tasa Badlar.

Valente explica que, si bien generalmente quienes demandan estos instrumentos avalados por SGR son inversores institucionales, uno particular podría invertir en fondos que tengan este tipo de instrumentos dentro de su menú de opciones también.

Los FCIs: una opción diversificada

Finalmente, respecto de los FCIs, Cognetta destaca su gusto por esta opción también. Recomienda los FCI Latam, más que nada porque hay una disposición que sólo permite invertir en el extranjero un 25% fuera de Mercosur más Chile, "lo que obliga a destinar un 75% a básicamente a Brasil más Chile, que son las opciones más interesantes". En este sentido, menciona como sus opciones predilectas el FCI Galileo Income o Galileo Vendría y Compass Renta Fija Latam.

En una línea similar, Echagüe opina que "el mejor vehículo para el inversor minorista a la hora de invertir es un Fondo Común de Inversión en pesos, que se agrupan en dos: los que tienen como objetivo ganarle a la inflación, que invierten en deuda ajustable por CER, y los T+1 o Money Market, que buscan ganarle al plazo fijo tradicional, que está fuera de radar porque la tasa de plazo fijo no conviene".

Para aquellas personas que prefieran por una alternativa que ajuste por inflación, el experto aconseja pensar en un fondo ajustable por CER. "Por ejemplo, nosotros tenemos uno que es Consultatio Deuda Argentina y que le viene ganando por goleada a la indexación de la economía y tiene muy buenas perspectivas para los próximos meses", aconseja.

Si bien advierte que los bonos de deuda soberana que componen ese y otros fondos interesantes pueden ir moviéndose de manera oscilante, mientras que los fondos T+1 dan más certeza, señala que estos últimos pierden contra la inflación.

El asesor financiero asegura que los Fondos tienen distintas herramientas adentro y son la manera más interesante para invertir también en ONs.

Además, cuenta que son muy accesibles para todo tipo de inversor porque lo único que hay que hacer para concretarlo es abrir una cuenta en un Alyc y, a través de esa cuenta, consultar cómo están compuestos los distintos FCIs y analizar todas las opciones disponibles en función de las recomendaciones para cada tipo de cartera.

Así, los especialistas analizan varias opciones que van más allá de las más publicitadas o las más accesibles a simple vista para el inversor promedio, como los plazos fijos UVA, que hoy son furor pero que, en realidad, son simples y convenientes también, incluso más por la facilidad de liquidez.

En este sentido, el Estrada considera que "sin lugar a dudas, es necesario que se difundan más todos estos instrumentos, ya que no sólo el inversor va a obtener un rentabilidad, sino también se va apoyar a más empresas para que puedan acceder a financiamiento". Y esa, sin dudas, es la combinación perfecta entre economía real e inversiones bursátiles.

* Para www.iprofesional.com