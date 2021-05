La emotiva dedicatoria de Michael Bublé a Luisana Lopilato (con beso incluido): “Mi alma gemela”

Luisana Lopilato celebró un nuevo año de vida este 18 de mayo y a través de las redes recibió montones de felicitaciones por parte de sus millones fans. Pero, el saludo más especial de todos, sin duda alguna, vino de parte de su marido Michael Bublé.

El cantante canadiense fue una de las primeras personas en enviarle a su esposa los mejores deseos en su cumpleaños número 34 años. Bublé, como era de esperarse, le dedicó una emotivas palabras a su amada, con las que en instantes derritió a todos los seguidores de la bella pareja.

En su cuenta oficial de Instagram el artista compartió una tierna postal junto a Luisana, donde protagonizan un dulce beso en medio de un espléndido paisaje otoñal. Junto a la fantástica instantánea Michael Bublé dio un dulce mensaje a la madre de sus hijos.

“Feliz cumpleaños a mi mejor amiga, mi inspiración, mi más feroz partidaria, mi cómplice, mi alma gemela y la saxofonista más sexy que he conocido. Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió el mediático en el post, que rápidamente arrasó con los “Likes”.

La tierna dedicatoria de Michael Bublé a Luisana Lopilato acaparó toda la atención en las redes sociales y en tiempo récord flechó miles de corazones. Los fans de los famosos esposos no tardaron en reaccionar y también enviaron sus mensajes de felicitación a la popular argentina.

“Eres el mejor”, “Santo cumpleaños”, “Awww, ustedes dos son demasiados lindos”, “Happy Birthday”, “Los amo”, “Ustedes son lo mejor”, “Divinos”, “Qué hermosos”, fueron algunos de los mensajes que enviaron los seguidores a la pareja.



Tanto Luisana, como Michael son bastante activos en sus redes, donde no paran de compartir algunas publicaciones familiares que rápidamente arrasan con los “Likes”. Recientemente la actriz subió un video de un challenge que protagonizó con su marido y con el cual no paró de sumar “Me Gusta”.