La Academia: el cruce de Jimena Barón con Marcelo Tinelli que fue tendencia en redes

Jimena Barón fue una de las figuras de la noche en el debut de La Academia, la nueva apuesta de Marcelo Tinelli.

Su regreso al programa de "El Cabezón" revivió una antigua pelea con "La Cobra" cuando el conductor tuvo la intención de contratar a Daniel Osvaldo, su ex, al Bailando.

En ese momento, Jimena Barón compartió un picante tweet que generó una "grieta" que culminó este 2021 con la convocatoria a La Academia.

Lo cierto es que, durante el debut como jurado, la ex de Daniel Osvaldo fue tendencia en Twitter porque los usuarios recordaron este entuerto y la acusaron de "traicionar su palabra". "¿Jimena Barón no era la representante feminista del patriarcado opresor? ¿Qué hace en ShowMatch? Ah cierto que era todo verso?" fueron algunos de los comentarios.

"Cómo Jimena no había denunciado a su ex y después se enojó con Tinelli porque aceptó a su ex en el programa y después volvió con su ex", fue otro de los polémicos tweets.

Sobre esta polémica, Jimena aclaró que cualquier rivalidad quedó aclarada. "Tengo esto yo, que voy con lo que siento. Lo resolvimos en privado", dijo la cantante sobre esta antigua trifulca.

“Para los dos fue una situación que fue una cagada, porque nos queremos mucho y porque hace muchos años que nos conocemos. Yo soy muy amiga de la familia, tengo relación con Marcelo, de estar ahí comiendo todos. Para mí es como el papá de una gran amiga, y aparte sé que es un productor excepcional y que ahora es mi jefe", agregó.