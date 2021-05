Es campeona argentina en 800 metros, participó de un reality y corrió a un ladrón que le había robado

La atleta argentina Evangelina Thomas vivió un feo momento después de que descubriera que un delincuente había robado algunas de sus pertenencias tras llegar a su casa en la ciudad de Trelew. Afortunadamente, la campeona argentina de 800 metros, descubrió que el ladrón todavía estaba adentro de la vivienda por lo que intentó reducirlo y al escaparse lo persiguió durante dos cuadras hasta que lo atrapó.

En diálogo con TN Deportivo, la joven atleta contó con detalles qué fue lo que ocurrió: “Después de entrenar, tipo seis y cuarto de la tarde, me fui a mi casa y cuando llegué encontré todo dado vuelta. Mientras me hacía la idea de que había entrado a robarme, veo que una persona se escapa con una mochila por una ventana y ahí lo empecé a correr”.

“Me agarró una locura tremenda y no pensé en nada”, señaló que atleta argentina, que indicó que logró alcanzar al delincuente, le tiró una patada para frenarlo pero lo pudo agarrar y se cayó.

Pese a eso, Thomas se levantó y lo persiguió durante dos cuadras y lo logró alcanzar: “Me dijo que no le haga nada y me decía ‘tomá la mochila’”. La deportista argentina hizo campañas de moda durante la pandemia e, incluso, participó del reality “Combate”, programa que se emite por Canal 9.

Acto seguido, la atleta contó que lo empezó a insultar y que el hombre la atacó con golpes “en el pecho y la cara”, hasta que llegaron dos personas y la ayudaron.

“Por suerte llegaron dos personas y me ayudaron a reducirlo hasta que llegó la policía. Me dio mucha impotencia la situación y se que no tendría que haber reaccionado así, pero la verdad es que no lo pensé”, indicó.

Thomas indicó que el hombre le había sacado una mochila con una notebook y un celular e indicó que ya está detenido: “Espero que lo tengan mucho tiempo ahí”, indicó en diálogo con TN Deportivo.

Más tarde, la atleta hizo un posteo en sus redes sociales en el que escribió: “Por favor no lo suelten más”, sobre una foto del suceso.

Fuente: TN