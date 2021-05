Luego de criticar a dirigentes sindicales y piqueteros, Florencio Randazzo recibió el apoyo de movimientos sociales

La semana pasada Florencio Randazzo, ex ministro del Interior y Transporte, cuestionó duramente a los dirigentes sindicales y a los líderes de las organizaciones piqueteras al calificarlas como “parte del problema” de la Argentina. Las reacciones a sus dichos no se hicieron esperar y desde la propia CGT le contestaron en el mismo tono y repudiaron los argumentos “de un compañero que hace mucho tiempo perdió el rumbo”.

Sin embargo, en ese marco, el también ex candidato a senador recibió el apoyo de un sector de los movimientos sociales. Fue a través de Humberto Tumini, presidente de Libres del Sur e histórico dirigente social, quien mantuvo un encuentro con el ex ministro y avaló la idea de darle otro destino a los planes sociales que le otorga el gobierno nacional a las organizaciones piqueteras.

“Compartimos con Florencio Randazzo su mirada respecto de la necesidad de convertir los planes sociales en empleo genuino. Los dirigentes debemos comprometernos con el objetivo de crear trabajo y formalizar a los millones de argentinos precarizados. Así salimos en serio de la pobreza”, escribió Tumini en su cuenta de Twitter luego de la reunión con el dirigente peronista.

Fuentes cercanas a Randazzo dijeron a Infobae que “los integrantes del Movimiento Libres del Sur son parte de este nuevo espacio q están armando”. En ese sentido agregaron: “Con ellos, entre otras cuestiones, estamos avanzando en proyectos que permitan formalizar trabajadores. En Argentina se necesita más empleo en blanco y menos planes y precarización. La dignidad de quien está en condiciones de trabajar es para nosotros fundamental”.

Por eso proponen que “el Estado debe ser garantía de promover la creación de empleo genuino, en lugar de actuar como multiplicador de planes sociales, algo q hemos visto tanto en la gestión anterior como en la actual”.

De la reunión también participó Jorge Ceballos, secretario general de Libres del Sur para la Provincia de Buenos aires, quien también brindó su apoyo a los dichos del ex ministro. “La crisis del 2001 justificaba los planes sociales. 20 años después son una vergüenza. Hace falta un modelo económico de crecimiento que genere trabajo genuino”, sostuvo.

Las críticas de Randazzo

Los cuestionamientos de Randazzo se dieron en medio de un Zoom con referentes de Córdoba, entre ellos un funcionario de gran importancia del gobierno de Juan Schiaretti, donde planteó fuertes definiciones sobre la actualidad -con críticas al kirchnerismo y al macrismo- y los desafíos que enfrenta la Argentina, sobre todo en materia de creación de empleo.

“Estamos frente a una política que sin lugar a dudas ha fracasado. Hoy se ha consolidado la pobreza en la Argentina y de ahí se sale con creación de empleo genuino“, manifestó Randazzo durante la charla.

Para el ex funcionario, son los responsables de la falta de creación de nuevos puestos de trabajo para superar el drama del desempleo. “En la Argentina la mayoría de la dirigencia sindical es parte del problema y las organizaciones sociales también pasaron a ser parte del problema“, sostuvo Randazzo. Y en ese contexto agregó que “hay que discutir una ley laboral nueva, moderna, no para que quien ya tiene trabajo y derechos adquirido, sino para el otro 51% que está afuera”. Además, remarcó la necesidad de “generar incentivos para que el empleador pueda regularizar a quien trabaja en la informalidad y que formalizar un trabajador no sea un problema”.

“Por supuesto que para avanzar con las reformas que hacen falta necesitamos un Presidente con poder político”, advirtió el ex funcionario nacional. En su exposición ante jóvenes cordobeses, el ex ministro también señaló que “hay que animarse a hacer cosas diferentes a las que se vienen haciendo, porque si no el resultado será el mismo. Esta discusión parece prohibida en la Argentina. Pero está demostrado que seguir poniendo dinero en planes sociales aumenta más la pobreza. Por eso tenemos que transformar esos planes en trabajo genuino que es lo que le da dignidad a la gente”.

La respuesta de la CGT

“Mientras las desigualdades se profundizan en nuestro país y en todo el continente, la injusticia social se expresa del modo más violento y la pobreza alcanza niveles históricos. Pretender debilitar aún más a las organizaciones sindicales y sociales es de una irresponsabilidad intolerable”, sostuvo la central obrera luego de los dichos de Randazzo.

En esa línea, la CGT agregó que “la reconstrucción del tejido social se hace con organizaciones sindicales y sociales más fuertes para defender los intereses de los trabajadores ocupados y desocupados. Los sindicatos fuimos constructores de aquella clase media con movilidad social ascendente que fue ejemplo en América, dotando de derechos reales a todos los trabajadores”.

“Abogar por menos derechos para los trabajadores es no haber comprendido nunca al Peronismo”, concluyó el comunicado.

