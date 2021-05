La nueva vida de Nicolás Magaldi: “Engordé 15 kilos y no me reconozco”

Nicolás Magaldi tuvo un 2020 que le cambio la vida para siempre, ya que se encontró siendo padre en plena pandemia por el coronavirus. Pero también a pesar de esta hermosa noticia, subió mucho de peso y el no se sentía bien con sigo mismo. Por este motivo empezó a correr, y asi cambio su vida para el lado del deporte.

El conductor de “El Show del Problema” le contó a Juan Etchegoyen que esta muy preocupado por su cuerpo, entonces tomó la decisión de cambiar su forma de vida para poder estar cómodo mirándose al espejo.

En la entrevista Nicolás Magaldi empezó diciendo: “Estoy a full entrenando, ayer hice mis primeros 15 kilómetros y estoy bajando de peso una barbaridad”, dijo sobre su nueva forma de vida.

Continuó hablando sobre como viene el cambio en su cuerpo con respecto a la pandemia según sus propias palabras, esta ganando masa muscular y perdiendo grasa, se muescara muy feliz con este cambio de hábito, hacia uno mas saludable. Para terminar cerró con que su objetivo es una carrera final de 100 km en la Patagonia cruzando Los Andes.

Los motivos por los cuales subió tanto su peso fueron que al enterarse que su pareja estaba embarazada, comenzó a comer mal, sufría mucho estrés y el tiempo para cocinar comida sana lo llevaba a comer “mal” y termino subiendo 15 Kg.

Sobre este cambio rotundo Nicolás Magaldi dijo: “Debo haber engordado como 15 kilos más o menos de mi peso normal y me encontré muy mal conmigo mismo. Yo soy súper deportista y me encanta hacer cosas. Y de repente sentía viste cuando no te abrocha una camisa y sin verguenza de decirlo.

En la entrevista dijo que no se reconocía y que aún no se reconoce esta buscando poder llegar a su peso con todo estas cambios en su rutina diaria.

“El cuerpo es una envase que hay que cuidarlo, me hizo un click y me hizo un hábito de entrenamiento y motivación permanente, estoy feliz”, terminó la nota Nicolás Magaldi.