“Yo no quiero vivir más”, Samanta de Bake Off habló del calvario que vivió después del programa

Samanta Casais fue una de las favoritas de la última edición de “Bake Off, el gran pastelero”, llegó a la final y ganó, pero luego se supo que había incumplido las reglas, le sacaron el premio y se desató un escándalo.

Ya pasó un año de aquel episodio y ahora la participante contó en el programa “Vino para vos” con Tomás Dente, lo mal que la pasó y que hasta llegó a decir que no quería vivir más así.

En la charla con el periodista, Samanta confesó: “Yo sentía que estaba en paredón adonde venía toda la gente a matarme. Me sentía atrapada en un lugar en el que no podía salir y no quería existir más. Le dije a Juan, mi pareja, ‘Yo no quiero vivir más. No quiero más’”.

La cocinera sostuvo que fue verdaderamente muy difícil para ella recibir las agresiones por parte de la gente en la calle y en las redes sociales: “Era muy duro y triste abrir mi teléfono y ver que todo el mundo me insultaba a mí, a mi familia, y me deseaban la muerte. Yo quería cocinar nada más, y era todo muy violento y no lo podía soportar”.

Samanta Casais reveló que fue el padre de su hijo el que la ayudó a ir superando esa situación ya que el le prohibió ver televisión y le sacó el teléfono para cuidarla. También fue él quien la acompañó hasta el psiquiatra para iniciar un tratamiento que le permita sobrellevar la situación.

“Aprendí que no hay que dejarse llevar por lo que dice el resto y ser siempre uno mismo”, confesó la ex participante que ahora se convirtió en una verdadera referente de las cocina en las redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram tiene más de 262 mil seguidores. A través de ella aprovechá además para vender sus productos.