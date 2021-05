Resulta imposible creerle a un gobierno de mentirosos, no quieren elecciones, son corruptos

Hay algo que es incontrastable y con solo recurrir a internet se puede corroborar: En cada oportunidad que está por vencer el incostitucional DNU presidencial, los casos aumentan, las muertes se duplican y las noticias catastróficas proliferan en los medios adictos.

Que quede bien en claro que nadie pone en tela de juicio la gravedad que se vive producto de la incompetencia de los mismos funcionarios que nos coartan la libertad. El gobierno nacional es absolutamente responsable de lo que hoy vivimos los argentinos. Tenían la obligación de comprar vacunas para que toda persona que quiera hacerlo se la aplique y no lo hicieron por cuestiones políticas, por intereses totalmente ajenos a la problemática de la gente.

Los que pagamos impuestos nos sentimos estafados, resulta vergonzante que con nuestro dinero se le otorgue un crédito a un ex vicepresidente corrupto y delincuente, y no se nos cuide de la única manera que lo pueden hacer: ¡¡VACUNÁNDONOS!!.

Por otra parte que a nadie le quepa la menor duda que las intenciones de este gobierno corrupto e inepto que preside Alberto Fernández, pero comanda Cristina Kirchner, son de evitar las elecciones programadas para este año. El oficialismo es consciente que, de ir a la contienda electoral, la derrota es segura, por lo que apuestan al segundo semestre de este año, momento en el que sobrarán las vacunas a nivel mundial, los argentinos podamos estar vacunados, y dejar pasar al menos tres o cuatro meses, tiempo en el que los asesores aseguran que la gente se olvida los descalabros que cometen los políticos, para ir a una elección con más posibilidades de obtener un resultado satisfactorio, que les permita seguir soñando con producir los cambios que posibiliten entre otras cosas la impunidad de los corruptos, con la Señora Vice Presidenta a la cabeza.

Los argentinos no nos merecemos este gobierno, la democracia ganada en 1983 no merece el pisoteo que hoy el kirchnerismo está haciendo y es obligación de quienes amamos la democracia y somos respetuosos absolutos de las instituciones de la Nación, luchar con todas las herramientas a nuestro alcance para que no seamos cada día más como Venezuela.

EL Covid existe y la situación es más que grave, pero las sinverguenzadas de políticos corruptos e ineptos, son visibles hasta para el más distraído. NO QUIEREN QUE ESTE AÑO HAYA ELECCIONES, SABEN QUE LAS VAN A PERDER Y SI ESO OCURRE, PELIGRA LA LIBERTAD DE QUIENES TANTO DAÑO LE ESTÁN HACIENDO A LA PATRIA.