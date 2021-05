«Miente por triple partida»: la fuerte contestación del Gobierno a Patricia Bullrich por un conflicto que encendió las alarmas

Gabriel Fuks se refirió al conflicto que se vive en el barrio Padre Mujica de Villa Lugano por la presencia de bandas de narcotraficantes y explicó: «No hubo presencia de la policía federal porque no corresponde, es una jurisdicción que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires«. En ese sentido precisó: «La Ciudad de Buenos Aires tiene 29.000 policías aproximadamente». Además, el integrante de la gestión actual le contestó a la líder del PRO, Patricia Bullrich, quien escribió un fuerte tuit en contra del oficialismo por la problemática del narcotráfico.

Este jueves, en diálogo con el programa Las Primeras Noticias de la Radio AM 750, el funcionario detalló: «Las Naciones Unidas recomienda un policía cada 600 habitantes, la Ciudad de Buenos Aires tiene un policía cada 300 habitantes, es decir, que triplica la recomendación de las Naciones Unidas» y agregó: «Cuando fue el traspaso de la policía, en el 2016, la Ciudad renunció a ciertas fuerzas de seguridad federales».

«Se quiso instalar el rumor de que al irse retirando las fuerzas federales, se crearon nuevos focos narcos», subrayó y afirmó: «No sé de donde salió eso, pero es mentira. Quien haya elaborado esa teoría, es mentira». En esa línea, apuntó directamente contra Patricia Bullrich, quien a través de su cuenta de Twitter, aseveró: «El Gobierno abandonó la lucha contra el narcotráfico, el combate al narcomenudeo, desmanteló el programa Barrios Seguros y sacó a las Fuerzas Federales»

«Ya no hay quien controle territorios dominados por los narcos ni quien lleve seguridad a los vecinos. Lugano es el resultado», añadió. Lejos de quedarse callado, el miembro del oficialismo, aseguró: «Miente por triple partida». «La Ciudad de Buenos Aires adhirió, hace tres años, a la desferalización del narcomenudeo», indicó y amplió: «Eso significa que, a partir de ese momento, la Ciudad de Buenos Aires es la primera que tiene que enfocarse en todas las cuestiones vinculadas al narcotráfico».

«Lo cual quiere decir que los grandes delitos federales, vinculadas al narco y a las grandes estructuras narco no sigan siendo una cuestión federal», puntualizó y agregó: «Lo otro es que no solo no se desmanteló el plan de Barrios Seguros sino que en la villa 1-11-14 está funcionando». «En los lugares donde hay presencia de las fuerzas federales está funcionando», manifestó y cerró: «En el barrio Padre Mujica no hay ninguna prexistencia de fuerzas federales, por lo tanto, el conflicto es un conflicto estrictamente local».

