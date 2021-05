Friends: uno de los personajes confirmó que no participará del reencuentro

Cada vez falta menos para que los fans de Friends se den el gusto de volver a ver a sus personajes favoritos otra vez juntos. Han pasado siete años desde el estreno del último episodio pero ésta es una de esas series eternas, que nos acompañan en todo momento.

Sin embargo, reunir a los seis actores que le dieron vida a ese grupo de amigos no fue fácil, pero finalmente se ha logrado. El 27 de mayo se estrenará “Friends The Reunion”, donde Rachel Green, Ross y Mónica Geller, Chandler Bing, , Phoebe Buffay y Joey Tribbiani volverán a hacernos reír desde la pantalla de televisión.

Los seis protagonistas principales, Cox, Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer, estarán presentes para revivir los mejores momentos de la serie. Jennifer Aniston ya adelantó algo de lo que se verá en su cuenta de Instagram, donde publicó un breve video.

También estarán presentes grandes artistas, algunos que participaron en algunos capítulos, como Tom Selleck, y otros que no, pero son grandes amigos del grupo, como James Corden.

Pero en la lista de invitados se notó una ausencia que llamó mucho la atención. El actor que interpretó uno personajes secundarios más queridos no aparece entre todos los nombres: Paul Rudd.

El novio (y luego esposo) de Phoeby Buffey ingresó sobre el final del programa, pero tuvo mucho impacto porque logró que el personaje más disparatado pudiera encauzar su vida y formar una pareja estable. La decisión de no participar de Friends The Reunion fue del propio actor, porque no se siente una parte importante en este elenco.

El año pasado, durante una entrevista en el show de Graham, el actor confesó que se sintió un poco incómodo en el último episodio, porque todos estaba sumamente emocionados, y para él era un trabajo más.

“Solo estuve en esa serie de pasada y sentía que era como una especie de accesorio en el programa”, reveló. Sin embargo, conserva muy buenos recuerdos y siempre habla con cariño de Lisa Kudrow, quien fuera su pareja en la ficción.