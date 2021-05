Para Santa Fe la semana que culmina fue de terror y Perotti sigue desorientado

Culmina seguramente la peor semana para Santa Fe desde que el Covid comenzó a azotar al mundo entero. La mayoría de los gobiernos del mundo tuvieron una actitud acorde a lo que los acontecimientos mandaban. En Argentina la pandemia se manejó políticamente y así nos fue. En Santa Fe Omar Perotti fue otro de los que en un primer momento, y ahora también, hizo política con este flagelo, es por ello que las consecuencias que estamos pagando son muy caras. Los encargados de manejar el sistema sanitario provincial no estuvieron a la altura de las circunstancias y las últimas medidas son manotazos de ahogado que en nada ayudan. Las medidas adoptadas, primero por Santa Fe y luego por la Nación, en nada ayudaran mientras no exista un horizonte claro y concreto. Ese horizonte se llaman VACUNAS. Hasta que no exista una política de vacunación exenta de la política, los argentinos seguiremos padeciendo el Covid. Los gobernadores son tan responsables como el Presidente de la Nación. Ellos tienen la obligación de "pararse" y de exigir que se vacune de inmediato y se compren vacunas sin importar ideologías ni acuerdos espurios. De eso se trata, de trabajar para la salud población y no para la política.

La provincia volvió informar este viernes un nuevo record de contagios díarios. El reporte epidemiológico del Ministerio de Salud informó 3.554 nuevos casos de Covid-19; superando la cifra del martes pasado, cuando se relevaron 3.278.

De esta forma, la provincia de Santa Fe alcanzó los 317.321 positivos desde el inicio de la pandemia.

En esta capital santafesina fueron 305 los nuevos contagios y la cifra total trepó a los 37.697 casos de coronavirus.

En tanto, en el Departamento La Capital ya son 51.337 los casos. Rosario reportó este viernes 1.380 contagios y suma en total 115.529 infectados.

Los internados en sala general ascienden a 479. En terapia intensiva hay 345 pacientes, de los cuales 317 reciben asistencia respiratoria mecánica.

Este viernes, la cartera sanitaria informó el fallecimiento de 56 personas en la provincia a causa de coronavirus. Hasta la fecha se registran un total de 5.068 muertos por Covid-19.

Los fallecidos por localidad:

-3 pacientes (57 años, 67 años y 85 años) con residencia en la localidad de ESPERANZA.

-2 pacientes (67 años y 69 años) con residencia en la localidad de SANTA FE.

-2 pacientes (65 años y 78 años) con residencia en la localidad de EMPALME VILLA CONSTITUCION.

-1 paciente (30 años) con residencia en la localidad de VERA.

-1 paciente (62 años) con residencia en la localidad de CERES.

-1 paciente (56 años) con residencia en la localidad de CORONDA.

-1 paciente (92 años) con residencia en la localidad de SAN JORGE.

-1 paciente (67 años) con residencia en la localidad de ROLDAN.

-1 paciente (76 años) con residencia en la localidad de PUEBLO ESTHER.

-1 paciente (63 años) con residencia en la localidad de SAN JOSE DE LA ESQUINA.

-1 paciente (63 años) con residencia en la localidad de VILLA CONSTITUCION.

Con información de Uno Santa Fe