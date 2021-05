Contundente, Sabina Fedreric adelantó qué pasará con los que viajaron mientras dure la prohibición al turismo

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, ratificó este sábado que “no está permitido hacer turismo en Argentina” a partir del nuevo decreto nacional publicado a última hora del viernes en el Boletín Nacional. En ese marco, la funcionaria contó que conoce casos de familias que dejaron la Ciudad de Buenos Aires para radicarse durante los nueve días de confinamiento estricto en el interior de la Provincia. Por eso, reveló qué pasará con ellos.

Si bien las familias que viajaron ayer (por el viernes) a distintos puntos de la provincia de Bueno Aires, como la costa atlántica u otras localidades, lo hicieron en un momento donde estaba permitida la circulación hasta las 20:00 para no esenciales a partir de este sábado no podrán moverse del lugar donde están. Frederic, expresó en AM750 que recién podrán volver el primero de junio.

“El turismo está prohibido. Quien se fue ayer (por el viernes) no puede volver hasta el primero de junio”, remarcó la Ministra. Al mismo tiempo, afirmó que “es riesgoso porque si mantiene su burbuja no pasa nada, el tema es si empieza a relacionarse con otras personas en lugares donde no es tan grave la situación”. De esta manera, la funcionaria sostuvo que es necesario que las familias respeten su “propia burbuja”.

Controles

Respecto a los diferentes controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en las autopistas, Frederic sostuvo que serán más “intensos” porque estarán las 24 horas. “Hoy notamos muy poco tránsito en las calles”, señaló y contó que se acercará a un operativo encabezado por la policía de la provincia de Buenos Aires en la autopista La Plata- Buenos Aires, específicamente en el peaje de Hudson.

“La Ciudad de Buenos Aires está mostrando mayor compromiso con las nuevas medidas”, agregó sobre los controles porteños. Igualmente, aclaró que debido a las intensas lluvias suspendieron varios controles para cuidar más al personal policial ya que, en anteriores oportunidades, se han registrado accidentes. “Hay lugares donde es muy complicado realizar el control y cuidar al personal”, completó.

Con información de www.elintransigente.com