Para el economista Juan Carlos de Pablo: "El tema no son las elecciones sino…"

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió al contexto económico y a los próximos comicios.

En este sentido, arrancó: "¿Qué viene después de las elecciones? Hay que esperar más de lo mismo. Martín Guzmán formalmente es ministro de Economía, pero eso no quiere decir que sea ministro. El tema no son las elecciones, sino el abismo. Algunos presidentes como Alfonsín o Menem cambiaron antes de las elecciones porque no llegaban. Este Gobierno cree que llega. Capaz dentro de diez días estamos hablando de otra cosa".

Asimismo, al analizar los precios y la situación de los consumidores, Juan Carlos de Pablo calificó la ‘Ley de góndolas’ como una "locura fenomenal" y "una legislación que parece una ridiculez", pero que "en manos de un inspector afirmado se convierte en un dolor de cabeza fenomenal".

Sobre los precios, el economista formado en la Universidad Católica Argentina (UCA) y en la Universidad de Harvard, explicó en LN+: "Fijate la discusión referida a qué causa la inflación: tenés algunos tipos que dicen que sólo la moneda; otros dicen el aumento de commodities; otros dicen las causas estructurales; y no sé cuántas cosas más. Y desde este punto de vista digo que si hay que hacer un programa anti-inflacionario no hacés esa pregunta sino que le tirás a todas las causas posibles simultáneamente".

Finalmente, respecto de la posibilidad de poner un freno a los aumentos de precios, puntualizó: "Quien tiene una responsabilidad operativa, si conoce la causa específica, tiene el antibiótico específico. Pero, sino, mientras averigua, debe tirar con antibióticos generales. La explicación causal es una de las cosas más difíciles. Es un ejercicio difícil. No hay que ser tan contundente".

"Tenemos un presidente evaporado"

Ya hace días atrás, el economista habló sobre las condiciones objetivas que definen el día a día de los ciudadanos en un contexto de pandemia y avance del coronavirus.

"Las restricciones a la circulación no hacen felices a ninguno de los afectados. Tenemos los indicadores sanitarios en niveles preocupantes, un presidente evaporado en un país presidencialista y personalista, y un equipo económico que no está a la altura de las circunstancias", señaló a LN+.

Consultado por las pujas de poder en torno del timón económico de la Argentina explicó: "¿Quién manda realmente? Es un lío. Para un integrante del equipo económico, es complicado buscar vigas políticas y orientar su acción. Tenemos un Estado gigantesco que sirve para transferir ingresos".

Respecto al panorama económico local, De Pablo cuestionó el gasto público: "A la Argentina hay que dividirla en el sector público, la porción del sector privado que vive del resto del sector privado a través del sector público, y los que no tenemos más remedio que aguantar a todos los demás pagando impuestos. El Estado es gigantesco y en términos de servicios devuelve poco y nada".

En esa línea, el economista se refirió a los mercados populares, en el foco del debate por el diagrama de medidas del Ejecutivo bonaerense y de la Casa Rosada para frenar la ola de contagios. "La Salada desde el punto de vista sanitario deja mucho que desear, pero desde el punto de vista de la vivencia es un canto a la vida; es el tipo que se levanta todos los días y sale a pelearla como puede sin esperar que un funcionario le diga algo. El presidente de la Nación se emociona cada vez que habla del Conicet y de la UBA, pero si no fuera por el sector privado, el PBI hubiera caído mucho más".

