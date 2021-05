En un tenso debate, a Fernando Iglesias lo trataron de “patotero” y lo mandaron a “leer un libro”

Fernando Iglesias protagonizó un tenso debate junto a Myriam Bregman y a Fernando “chino” Navarro. La ex diputada del Frente de Izquierda lo chicaneó al macrista con un proyecto para expropiar el laboratorio de Sigman y ante la respuesta de Iglesias lo mando a “leer un libro”. Por su parte, Navarro lo trató de “patotero” y “mentiroso” en pleno debate.

Al aire de Fuego Amigo en Canal Nueve, el debate estaba girando en torno a la ayuda social y las vacunas. Fernando Iglesias buscó desvincularse de los movimientos que se oponen a las vacunas y aseguró que “el problema no es que la gente no se vacune, el problema es que no hay vacunas”. Bregman le pidió que se haga responsable y señaló: “La gente no puede ir a dar una charla a Miami y vacunarse”.

Ante la sugerencia de expropiar el laboratorio de Hugo Sigman, Fernando Iglesias sugirió que esa política “anda bárbaro en Venezuela”. Bregman aseguró no tener nada que ver con el chavismo, a lo que Iglesias respondió: “Ustedes no tienen que ver con nada porque nunca gobernaron nada y los modelos de país que tienen son absurdos”.

“¿Y vos que gobernaste? La Argentina y así nos fue. Vayan a Miami a vacunarse”, le manifestó la referente de la izquierda. Cuando le tocó intervenir a Fernando Navarro expresó que “hay ayuda social”, desmintiendo la acusación por parte de Bregman, además, aseveró: “coincido con que tenemos un Estado quebrado, que muchas veces llegamos tarde y que mucha ayuda es insuficiente”

El “chino” Navarro señaló que Alberto Fernández recibió un país en default y allí comenzó una nueva arremetida por parte de Fernando Iglesias quién aseguraba que se trataba de “mentiras” y que el porcentaje de pobreza creció 10% el año pasado. El líder del Movimiento Evita expresó: “Esta es la republica, cuando uno habla lo interrumpen, lo patotean”.

