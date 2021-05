Grave denuncia de un referente opositor contra González García

Patricia Bullrich, presidenta del PRO y referente importante de Juntos por el Cambio, realizó una muy grave denuncia este domingo por la noche durante una entrevista con LN+, al señalar que Ginés González García, exministro de Salud, intentó tener un "retorno" en las negociaciones con Pfizer, y que Alberto Fernández sabía lo que estaba haciendo.

"Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba", afirmó.

Bullrich continuó ratificando su denuncia: "Eso no es un error, sino que es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna. Eso es criminal y lo tienen que investigar los fiscales de la Nación. Si llaman a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no nos van a mentir como nos miente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero".

"Ahí el pueblo argentino va a saber que el Gobierno decidió que continuaran las muertes en Argentina. La gente se murió por eso y por las vacunas desviadas. Es una inmoralidad terrible. Primero se vacunaron ellos, como si fueran seres superiores. Zannini necesita a alguien que lo saque del stalinismo brutal en el que vive y nutrirse de principios más sabios, por lo menos democráticos. No es la primera vez que comete un delito. Estuvo preso. Son funcionarios que decidieron usar el Estado para ellos", agregó.

Cuestionamiento a las nuevas restricciones

Por otro lado, la presidenta del PRO criticó las nuevas restricciones impuestas por el gobierno nacional para frenar el avance del coronavirus: "Estamos en un momento de agotamiento de todas nuestras reservas: de salud mental, económicas, en la convivencia de familias que están con sus hijos sin educar. Hay personas que tienen que volver a cerrar sus comercios, profesionales que tienen que trabajar".

"No hay gobierno. No tienen la más remota idea de lo que está pasando en el nivel de angustia y soledad que sienten los ciudadanos frente a una autoridad inexistente. Es muy cruel lo que está haciendo este gobierno con la sociedad, con los que trabajan, con los que estudian. El nivel de agotamiento es total y absoluto, nadie tiene más resto", completó Bullrich.

