Alberto Fernández y Ginés González García anunciaron que iniciarán acciones legales contra Patricia Bullrich por sus dichos sobre Pfizer

Alberto Fernández y el ex ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzáles García, anunciaron que iniciarán acciones legales contra Patricia Bullrich, por haber sugerido la existencia de un supuesto pedido de coimas del gobierno argentino en las negociaciones con Pfizer por las provisión de vacunas contra el COVID-19. El Presidente aseguró que tomó la decisión porque “la convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida”.

A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial en Twitter, Alberto Fernández manifestó su “asombro” ante las declaraciones que brindó Bullrich el domingo pasado sobre las negociaciones con Pfizer. Según la ex ministra de Seguridad, funcionarios del Gobierno, con el conocimiento del Presidente, habrían intentado obtener “un retorno” en el acuerdo por las vacunas.

“Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba. Dijo lo que dijo sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, sino también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República”, afirmó.

El Presidente citó la nota de Infobae en la que se publicó un comunicado de Pfizer para desmentir a Bullrich, y se refirió a las consecuencias de sus dichos: “En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran realmente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente no tolera tanta irresponsabilidad”.

En ese sentido, Alberto Fernández aseguró que ya instruyó a sus abogados para que inicien “las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación”.

Además, en diálogo con Radio 10, el Presidente aseguró que “nadie pidió sobornos ni nada parecido”. En ese sentido, desmintió a Bullrich con una crítica para la oposición: “Lo primero que exige la convivencia democrática es la no difamación, no soportar la mentira, no utilizar la mentira como mecanismo de posicionamiento político porque esto lleva a cualquier lado. Ya lo vivimos muchos años en los años recientes, con imputaciones falsas, difamaciones, injurias y procesos basados en mentiras”.

“Que me critiquen por las medidas que tomo es parte de la democracia; que me adjudiquen delitos, no. Porque no los cometo. Mucho menos merece esto Ginés, que es un hombre de bien, y no merece ser cuestionado de este modo. Yo tampoco merezco ser cuestionado, porque (Bullrich) dijo que esto ocurría con mis conocimiento”, indicó.

Respecto a la demanda que realizará contra la ex funcionaria, aseguró: “Voy a ir personalmente yo, no voy a usar a los abogados del Estado. Voy a ir personalmente yo y voy a demandar civilmente y por los daños y prejuicios”. Asimismo, señaló: “Esto no se aguanta más, esta lógica no se puede tolerar, porque realmente hay mucha gente sufriendo la pandemia”.

“No hay que acostumbrarse. Lo peor que puede pasarnos es acostumbrarnos a la mentira. Hay que pedirle a la política que sea severa y crítica en todo lo que quiera pero que no mienta. Acá se cruzó con uno que le dijo ‘vamos a parar de mentir’. Ese soy yo”, aseguró.

Estas declaraciones del Presidente se suman a las realizadas por Ginés González García, quien en diálogo con Radio 10 unos minutos antes había negado cualquier tipo de requerimiento indebido a Pfizer y manifestó: “Considero que la denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda. No puede pasar esto”.

“Esto de la presidenta del PRO, la señora Patricia Bullrich, que dice semejante cosa sobre las personas, que hay un soborno, que hay intermediación, una manga de locuras que dan vergüenza- dijo-. Si me preguntás cómo estoy, estoy mal. Si me preguntás qué voy a hacer, voy a hacer la denuncia. Les voy a pedir a mis abogados las denuncias penales, civiles y todo lo que sea necesario porque es una barbaridad, no lo voy a dejar pasar. Tengo muchos años como funcionario público y decir esto sin ninguna prueba, favoreciendo el odio y la desesperanza, y metiéndose nada menos que con el honor de las personas...”

En una entrevista con Luis Majul para el canal La Nación Más, la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO había afirmado que Ginés González García intentó “tener un retorno” en las negociaciones con Pfizer, y que “eso el Presidente no lo ignoraba”. Además, manifestó que el ex ministro de Salud había planteado supuestamente que “para firmar un acuerdo con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman”.

A través de un comunicado, menos de 12 horas después de que se conocieran los dichos de Bullrich, la empresa farmacéutica norteamericana desmintió a la ex funcionaria. En la publicación, Pfizer aseguró que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento” y aclaró que “no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19″.

Sin embargo, minutos después de conocido el comunicado publicado por Infobae, la dirigente de Juntos por el Cambio escribió en sus redes sociales un extenso hilo de Twitter, en el que insistió con apuntar contra González García. “No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables. Los argentinos estamos destruidos, encerrados, sin educación y sin trabajo. Y este gobierno, una vez más, abandonó a la sociedad a su propia suerte. Y eso tendrán que explicarlo ante la Justicia. El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”.

Con información de www.infobae.com