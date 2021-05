Faltan camas y respiradores, pero la Fiscal Lema le abre una causa a un tipo que le dijo "pelotudo" a Perotti por las redes

Sin lugar a dudas el accionar de la Fiscal Lema de la ciudad de Rafaela es el más claro ejemplo de una justicia impiadosa con los ciudadanos de a pie y genuflexa con los poderosos.

Poner en funcionamiento todo un sistema judicial por que una persona, seguramente agobiada por la situación económica y sanitaria que vivimos, le profirió unas puteadas en las redes sociales al gobernador, es sencillamente vergonzoso.

Me pregunto si la justicia actúa con igual celeridad para todos los ciudadanos comunes, máxime teniendo en cuenta que el delito que se le imputa a la persona que profirió los insultos es de una nimiedad absoluta y de dudosa calificación, ya que el mismo se encuadra más en uno tipificado como de acción privada, estando vedado la investigación por parte de la autoridad judicial.

Es más aún, entiendo que el accionar de la justicia, en la persona de la fiscal Lema se podría encuadrar en un abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por razones estrictamente jurídicas que no vienen al caso en este momento ampliar.

Cuando en Santa Fe se muere gente por que no hay camas ni respiradores en los hospitales por una pésima administración de la pandemia por parte de Omar Perotti y su equipo de salud, que la justicia ponga en funcionamiento el aparato judicial con los altísimos costos que ello implica, es un verdadero desatino y digno de mentes afiebradas que no viven la realidad.



Estoy en las antípodas de los escraches y de las actitudes antidemocráticas como las de este señor que insultó a Perotti, pero recordando una emblemática canción de los años 70 de Piero, "para el pueblo lo que es del pueblo", me imagina un dialogo entre la fiscal Gabriela Lema y el Gobernador Omar Perotti: ¿No será mucho Fiscal Lema?, faltaba más Señor Gobernador.....

LA INFORMACIÓN

La fiscal Gabriela Lema actúa de oficio luego de que se viralizara el fin de semana un video con falsas denuncias y amenazas al gobernador de la Provincia de Santa Fe Omar Perotti.

La fiscal ya comenzó diligencias investigativas y tiene en su poder imágenes del Centro de Monitoreo Municipal.

De acuerdo a fuentes cercanas al caso el propietario del supermercado aludido por Franco Goitre se habría puesto a disposición de la justicia para sumar claridad al hecho, como así también cámaras de particulares vecinos del sector que quiere aportar imágenes.



Durante el fin de semana se viralizó un video protagonizado por un ciudadano rafaelino. En el mismo, el vecino de la ciudad denuncia la circulación de Perotti por la ciudad y amenaza al primer mandatario provincial.





«Me comuniqué con un amigo mío y me dijo que le pegue una cachetada detrás de la nuca, y la verdad que ganas no me faltaron pero si le pego una cachetada detrás de la nuca va a dormir hasta el lunes . . .» afirmó amenazante el falso denunciante que aseguró que Perotti incumplió con las restricciones impuestas y utilizó su automóvil para movilizarse desde su casa al supermercado ubicado a pocas cuadras de su domicilio.

En el video viralizado los fuertes epítetos alcanzan también al intendente de la ciudad, arquitecto Luis Castellano.

Con información de Radio Rafaela